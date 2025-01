‘Nós os aceitaremos enquanto…’: Índia em meio à repressão de Donald Trump aos ‘imigrantes ilegais’ nos EUA

O Ministério das Relações Exteriores insistiu na sexta-feira que a Índia aceitaria de volta imigrantes ilegais se a sua nacionalidade pudesse ser verificada. O evento ocorreu em meio a uma repressão massiva nos Estados Unidos. As autoridades do país ocidental prenderam 538 migrantes e deportaram centenas numa operação massiva poucos dias após o início da administração de Donald Trump.

“Somos contra a imigração ilegal, sobretudo porque está ligada a diversas formas de crime organizado. Para os indianos, não apenas nos Estados Unidos, mas em qualquer lugar do mundo, se você for um cidadão indiano e ultrapassar o período de permanência, ou se estiver em um determinado país sem a documentação adequada, nós o aceitaremos de volta, desde que os documentos sejam compartilhados com nós para que possamos verificar sua nacionalidade e se eles são realmente indianos. Se for esse o caso, avançaremos e facilitaremos o seu regresso à Índia”, disse o porta-voz da MEA, Randhir Jaiswal.