Nos países árabes, eles rejeitaram a idéia de Trump de expulsar os palestinos do setor a gás

Tal passo colocará em risco a estabilidade na região, levará à disseminação do conflito e minará as perspectivas de alcançar a paz, de acordo com uma declaração conjunta após uma reunião no Cairo. Participaram de ministros de Relações Exteriores e funcionários públicos do Egito, Jordânia, Saudita Aarabia, Catar, Emirados Árabes Unidos, Autonomia Palestina e Liga dos Estados Árabes.

Os chefes de departamentos diplomáticos declararam a rejeição de todas as tentativas de infringir os direitos inalienáveis ​​dos palestinos, criando assentamentos, desvios, anexação ou libertação da terra de seus proprietários.

Os ministros expressaram sua vontade de trabalhar em conjunto com o presidente dos EUA, Donald Trump, para alcançar um mundo honesto e extenso no meio, com base no princípio da coexistência dos dois estados.

Na semana passada, Trump disse que o Egito e a Jordânia devem aceitar os palestinos do setor de Gaza, onde, devido ao atentado israelense, cerca de 2,3 milhões de pessoas sem abrigo permanecerão. Os críticos consideram a proposta do chefe da Casa Branca equivalente à limpeza étnica.