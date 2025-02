"Nós pegamos um forte". Ibrahimovic, então cumprimenta Morata: fãs deslocados | Vídeo

“Tomamos um forte como Ibra”: Zlatan Ibrahimovic Ele disse aos microfones de Dazn Sobre a chegada de Gimenez del Feyenoord e a transferência surpresa de Morata sério, Em vez disso, acabou em Galatasaray. Um tipo de revolução no Rossoneri Club parece tentar dar uma direção diferente ao torneio e fechá -lo, obtendo acesso ao ambiente da Liga dos Campeões.

Palavras, as de Ibra em Morata, que deixaram algo transparente que algo aconteceu. O que Zlatan disse em qualquer caso, que parece ter escolhido o caminho da diplomacia, não esgota completamente a curiosidade dos espectadores. “Alvaro é uma ótima pessoa e um ótimo jogador e desejo -lhe o melhor -o ex -jogador de futebol hoje -por vários motivos Às vezes não há clique. Mas não posso dizer mais do que isso, essas são coisas que acontecem no futebol “.





Em vez disso, Gimenez disse na nova compra, nas arquibancadas em San Siro para participar do Derby com a Inter, havia outra situação … Eu vejo isso pronto Carregar e tem um grande desejo de começar “. No que diz respeito ao derby, ele admitiu:” Um derby vence e é confrontado com uma grande mentalidade porque é mais de um jogo “.