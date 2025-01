‘Nós só queremos …’: Donald Trump diz isso sobre o relacionamento comercial com a China | Notícias do mundo

Washington, DC: O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou a esperança de ter um “relacionamento muito bom” com a China sob seu governo, destacando a necessidade de ter “condições iguais” em relação à situação comercial.

Em um discurso virtual no Fórum Econômico Mundial (FEM) em Davos, Trump disse: “Ele (Xi Jinping) me ligou. Mas eu vejo isso muito bem. Acho que vamos ter um relacionamento muito bom”, disse Trump, Observando que os Estados Unidos estão enfrentando importantes déficits comerciais com a China, uma situação atribuída às políticas do ex -presidente Biden.

Trump descreveu o relacionamento “injusto” e disse que os Estados Unidos não querem aproveitar vantagem, mas querem justiça. Ele também criticou o governo Biden por permitir que o déficit comercial “fora de controle”.

“É simplesmente um relacionamento injusto. Temos que torná -lo justo … tudo o que queremos é justiça. Só queremos condições iguais. Não queremos tirar vantagem. Estamos tendo déficits em massa com a China. Biden permitiu que ela Saia fora de controle … é simplesmente um relacionamento injusto.

Trump disse que os Estados Unidos tiveram grandes déficits com muitos países, principalmente na Ásia, e enfatizou a necessidade de abordar esses desequilíbrios. “O déficit é enorme, como é com outros países, muitos países asiáticos. Mas temos déficits muito grandes e não podemos continuar fazendo isso. Portanto, não continuaremos fazendo isso”, disse ele.

Apesar desses problemas comerciais, Trump expressou sua admiração pessoal pelo Presidente XI e descreveu seu relacionamento como positivo em geral, mesmo em momentos tensos, como o surto Covid-19 em Wuhan. “Gosto muito do presidente Xi, sempre gostei. Sempre tivemos um relacionamento muito bom”, disse Trump.

“Foi muito tenso com a saída do Wuhan Covid … mas sempre tivemos um ótimo relacionamento, esperamos que nos façamos muito bem com a China e nos damos bem com a China. Com sorte, a China pode nos ajudar a parar a guerra, Particularmente com a Rússia e a Ucrânia, têm muito poder sobre essa situação “, acrescentou.

Em particular, o cume do WEF, que ocorrerá em Davos, na Suíça, de 20 a 24 de janeiro, serve como uma plataforma para deliberar sobre os desafios desafiadores, transformações econômicas e objetivos de sustentabilidade.

Anteriormente, alguns dias antes de seu juramento, Trump manteve uma conversa por telefone com o presidente chinês Xi Jinping, e discutiu uma variedade de questões, incluindo comércio, fentanil e tiktok. Destacando a expectativa de que os dois líderes mundiais “resolvam muitos problemas juntos”, disse o presidente -eleito que faria “tudo o que possível” para tornar o mundo “mais pacífico e seguro”.