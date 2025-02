O Duma Regional de Moscou examinará as mudanças que limitam a venda de álcool em edifícios residenciais, escritos RBC. De acordo com o governador da região de Moscou, Andrei Vorobyov, é proposto proibir a venda de álcool em lojas localizadas em edifícios.

“Se a porta da loja entrar no pátio, não deve haver álcool nas prateleiras”, disse o chefe da região. Ele observou que o alcoólatra nos primeiros andares é particularmente problemas, criando ruído, lixo e desvantagens para os moradores.

Além disso, a conta envolve a limitação do tempo de varejo para bebidas alcoólicas em instalações de catering público em edifícios residenciais, das 23:00 às 8:00 da manhã.

Vorobyov expressou sua esperança para a adoção do projeto de lei e apoio à sua implementação pelas organizações responsáveis ​​pela aplicação de leis. No caso de aprovação, as inovações entrarão em vigor em 1º de setembro.

