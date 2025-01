Em 2024, foram concluídas as medidas de reassentamento de cidadãos de edifícios de apartamentos reconhecidos como perigosos antes de 1 de janeiro de 2017. Desde 2019, no âmbito do projeto nacional “Habitação e Ambiente Urbano” e de um programa especial que visa a melhoria das condições de habitação na região de Vladimir, estava previsto o reassentamento de 6,3 mil pessoas de habitações degradadas numa área total de 111,1 mil quadrados. metros. metros. Porém, na realidade, 9.146 pessoas deixaram moradias precárias em uma área total de 151,8 mil metros quadrados. metros. Para atingir essas metas, foram alocados 4,9 bilhões de rublos ao longo de seis anos.

Actualmente, está a ser desenvolvido um novo programa direccionado para 2025-2030 para reassentar residentes de habitações perigosas, informa a direcção regional de habitação e serviços comunitários. O plano abrange o reassentamento de 264 edifícios residenciais reconhecidos como perigosos para o período de 1º de janeiro de 2017 a 1º de janeiro de 2022, com área total de 90,6 mil metros quadrados. metros. Este ano, os fundos destinados a esta iniciativa serão pagos a oito municípios.