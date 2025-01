Nos Urais, pais e alunos defenderam escola que foi fechada por falta de cozinheira

A escola na aldeia de Belyakovskoye (30 quilômetros até Talitsa e cerca de 250 quilômetros até Yekaterinburg) funcionou por mais de meio século. Há alguns anos a academia foi reformada em um prédio de dois andares e em setembro de 2024 não havia sinais de problemas. Mas no dia 17 de dezembro soube-se: a cozinheira havia pedido demissão e não havia mais ninguém para alimentar as crianças. E no dia seguinte… O. A diretora da escola, Ekaterina Ryaposova, emitiu um despacho informando: as crianças vão estudar na aldeia vizinha de Mohireva. É verdade que as crianças têm que percorrer dez quilómetros de autocarro pela manhã e regressar às duas da tarde. Alguns pais decidiram imediatamente recolher os documentos e transferir os filhos para uma escola na aldeia de Yar, a apenas três quilómetros de Belyakovsky. Assim, no final de dezembro, permaneciam na lista de alunos da escola sete pessoas e o mesmo número de crianças (o jardim de infância fica no mesmo edifício).

Os pais ficaram indignados: quem estuda no primeiro turno terá que sair às oito da manhã para pegar o ônibus para Mokhireva. Ao mesmo tempo, a instituição de ensino a cinco minutos de casa estará vazia e em ruínas. Essa solução para o problema indignou tanto os moradores de Belyakovsky que eles gravaram uma mensagem em vídeo para o presidente. E só depois de o vídeo ter circulado nas redes sociais e nos meios de comunicação é que as autoridades locais se apressaram a dar uma resposta.

“Não se trata de fechar a escola”, escreveu o chefe do município de Talitsky, Mikhail Mikhailov, nas redes sociais. “Houve problemas com o pessoal. Eles ofereceram duas opções: transportar as crianças para a escola de Mohirevo. A outra foram aulas encurtadas enquanto procurava um chef qualificado. Os pais recusaram a primeira opção.”

Enquanto isso, o Ministério Público e, em seguida, o presidente do Comitê de Investigação da Federação Russa, Alexander Bastrykin, prometeram verificar até que ponto a educação rural ainda é acessível. Aliás, a direção da escola decidiu assumir uma posição defensiva: evitaram comunicar com o correspondente do RG sob vários pretextos e, como os pais não concordaram em enviar os filhos para uma aldeia vizinha, recorreram à comissão de menores – eles dizem que não é a escola que deve ser controlada e que pais e mães estão boicotando o processo educativo. Estes últimos não tiveram medo, pelo contrário, começaram a oferecer a sua própria saída para a difícil situação actual: porque não introduzir o ensino a distância, ou melhor, fazer uma longa pausa, como nas universidades, para que as crianças tenham tempo para estudar? correr para casa para almoçar e depois voltar? Não é tão cansativo quanto ficar sentado no ônibus.

– O que mais nos indigna é a perda de tempo sem sentido. As crianças têm horários diferentes e, por exemplo, os alunos da primeira série, que terminam a escola às onze da manhã, terão que ficar sentados tranquilamente na escola de Mohirevo, esperando o ônibus para Belyakovskoye, ou seja, perdendo de duas a três horas. Durante esse período você poderá aprender suas lições”, diz Maria Marchenko, mãe de um dos alunos. – Aliás, eu prevejo: se deixadas por conta própria, as crianças famintas comprarão salgadinhos e pirulitos nas lojas.

Os pais iniciadores foram ainda mais longe. Como o problema é a ausência de funcionária na unidade de alimentação, uma das mães, Daria Shitova, fez um curso online e obteve o título de cozinheira de quarta série. A organização educacional é credenciada pelo Ministério da Educação e Política Juvenil da região de Sverdlovsk. Qual foi a surpresa do especialista recém-formado quando o diretor de descoberta de pessoal não gostou e não contratou o candidato após a entrevista.

“Não há câmara frigorífica na cantina, mas as minhas competências são mais que suficientes para aquecer os produtos semiacabados que chegam à cantina”, afirma Daria. – Não insisto na minha candidatura: se não for adequado, traga outra pessoa, desde que a escola esteja funcionando.

Como resultado, após vários dias de entusiasmo e publicidade generalizada, o templo rural do conhecimento recebeu uma segunda oportunidade. Eles finalmente escolheram um novo chef. Ele vem da aldeia vizinha de Grozina. É verdade que pais e filhos têm de esperar duas semanas até que ele abandone o emprego anterior, passe num exame médico e emita uma declaração de saúde. Assim, as aulas foram retomadas em horário mais limitado, mas sem refeições. Mas os pais ainda estão preocupados: de repente haverá um novo motivo para otimizar despesas.

Opinião

Ilya Gorfinkel, candidato em ciências sociológicas:

– A optimização das escolas é inevitável em alguns casos. Um número será fechado, mas isso só deverá acontecer se realmente não houver alunos suficientes e os pais e alunos concordarem com a mudança para outra organização educacional. Nenhuma otimização pode violar os direitos dos alunos. O critério é muito simples: se as pessoas relatarem um problema e até indicarem uma forma de resolvê-lo, como neste caso, a escola deveria ser mantida. Um assentamento vive enquanto a comunidade local lhe vincular o seu destino e, nesse caso, a aldeia não pode ser considerada sem esperança.

E os vizinhos?

Na aldeia de Grigoryevka, região de Chelyabinsk, os residentes foram informados na véspera do Ano Novo que a sua única escola estava a fechar. A partir de 9 de janeiro, as autoridades planearam organizar o transporte de crianças para a aldeia de Tubuk, a 19 quilómetros do seu local de residência.

Esta notícia teve o efeito de uma bomba explodindo. Os pais começaram a dizer que sem escola a aldeia estava condenada à extinção, e as crianças gravaram uma videochamada ao presidente pedindo-lhe que não os privasse da oportunidade de estudar em casa. Após análise detalhada da situação, a decisão foi cancelada e as aulas continuaram normalmente após as férias.

O que aconteceu? A administração distrital de Kasli explicou que os próprios moradores reclamaram das condições deploráveis ​​da escola. O edifício principal foi construído em 1900, a extensão de madeira da escola primária em 1957 e o ginásio em 1990. Entretanto, como disse à RG a chefe do assentamento, Irina Vetchinova, não foram realizadas grandes reparações durante mais de dez anos, limitado a reparar buracos. Como resultado, o edifício da escola primária foi declarado inseguro e as crianças foram transferidas para o edifício de tijolos da escola primária, onde estudaram em dois turnos durante vários meses. E antes das férias, as autoridades subitamente chegaram à conclusão de que lá também não era seguro.

Não de repente, dizem as autoridades. Para participar no programa estatal, primeiro realizaram uma vistoria ao edifício da escola primária e, em Novembro, encontraram financiamento para inspecionar todos os três edifícios, incluindo o ginásio, e reconheceram-nos como parcialmente inseguros. Segundo os pais, é muito mais perigoso ir para Tubuk do que ir para a escola. As mentes mais quentes anunciaram que queriam ir a tribunal. É certo que não chegou a esse ponto.

Como explicou o promotor da cidade de Kasli, Sergei Ivanov, ao RG, os especialistas identificaram uma série de violações. A parte cega do edifício é a que mais sofre de vez em quando, mas isso não impede que seja utilizada até o início dos reparos. Portanto, após reunião na secretaria de educação, decidiu-se pela retomada do processo educacional.