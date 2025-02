“Nossas pernas estavam acorrentadas e as mãos também foram algemadas”, diz o esporte que chegou no segundo lote de nós

Daljit Singh, que veio para Amritsar no sábado à noite depois de ser deportado dos Estados Unidos, descreveu uma viagem perturbadora. O nativo de Hoshiarpur disse que ele e os outros 115 deportados foram algemados e suas pernas acorrentadas ao longo do voo. Eles estavam entre os cidadãos indianos que haviam retornado em um avião americano.

De acordo com a esposa de Singh, Kamalpreet Kaur, um agente de viagens, supostamente traiu o marido de Singh prometendo uma viagem direta aos Estados Unidos, mas o levou à rota do burro.

O avião do C-17 que chegou por volta das 23h35 no sábado marcou o segundo lote dos índios deportados pelo governo Donald Trump como parte de sua repressão contra imigrantes ilegais.

Depois de concluir as verificações de imigração e fundo, os deportados, principalmente de Punjab, foram transportados para suas casas em veículos da polícia por volta das 4h30 do domingo.

Espera -se que um terceiro avião com 157 deportado aterrisse no domingo, disseram as fontes.