Nota -notícias: Esta semana, de 2 de fevereiro a 8 de fevereiro, ele testemunhou uma série de eventos importantes, se os resultados das eleições da Assembléia de Délhi ou do corte tarifário do Banco da Reserva da Índia. O Partido Bharatiya Janata venceu as eleições de Delhi 2025 após quase 27 anos. Enquanto isso, o RBI anunciou uma redução na taxa de recompra em 25 bps para 6,25% após quase cinco anos.