A administração presidencial dos EUA, Donald Trump, suspendeu a consideração de todas as declarações de imigração apresentadas por migrantes da América Latina e Ucrânia, que tiveram permissão para entrar nos Estados Unidos sob o presidente anterior Joe Bayden. Sobre isso em 18 de fevereiro relatado Serviço de notícias da CBS, referindo -se a dois funcionários dos EUA.

A decisão das autoridades americanas afeta os migrantes que estão solicitando vários benefícios de imigração que lhes permitem permanecer legalmente nos Estados Unidos.

A consideração das inscrições foi congelada por indefinidamente, enquanto as autoridades verificariam os relatórios sobre a fraude e melhoram os procedimentos de verificação.

A proibição está relacionada a vários programas do governo Biden, que permitiram aos estrangeiros permanecer temporariamente nos Estados Unidos por razões humanitárias.

Entre esses programas, a “Unidade da Ucrânia” (unificação para a Ucrânia), segundo a qual os ucranianos poderiam entrar nos Estados Unidos com um status temporário na presença de patrocinadores financeiros. Outro programa, conhecido como imigrantes da Venezuela, Haiti, Nicarágua e Cuba, que têm patrocinadores nos Estados Unidos. O terceiro programa se candidatou a imigrantes da América Central, Colômbia, Equador, Haiti e Cuba, que têm parentes nos Estados Unidos.

A administração de Trump em janeiro suspendeu a entrada de novos migrantes no programa que permite que os estrangeiros morem temporariamente nos Estados Unidos, inclusive na Associação da Ucrânia. Ao mesmo tempo, alguns estrangeiros já estavam nos Estados Unidos e permissão esperava permanentemente no país.

Desde que muitos estrangeiros que chegaram aos Estados Unidos, como parte dos três programas mencionados, receberam apenas uma permissão temporária de trabalho e dois anos de defesa da deportação, alguns se candidataram a outras taxas de imigração, dizem os advogados. No entanto, as autoridades dos EUA decidiram que os funcionários do Serviço de Nacionalidade e Imigração não processarão mais pedidos para esses programas e outros benefícios se fornecidos por migrantes que tiveram permissão para entrar em Bayden.

De acordo com o CBS News, como parte da Associação de Consumo de Consumo da Ucrânia, cerca de 240.000 ucranianos patrocinados pelos cidadãos dos EUA chegaram aos EUA antes de Donald Trump entrar. De acordo com o programa CHNV, 530.000 pessoas de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela entraram nos EUA.

Guerra Mil sessenta e segundo dia. Os Estados Unidos interromperam os programas de assistência para a Ucrânia no campo da energia, educação e medicina. E parou de aceitar refugiados ucranianos