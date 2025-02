Notícias de Bangladesh: Irked para o discurso do Sheikh Hasina, a máfia incendiou a casa de Mujibur Rahman | Vídeos

Uma máfia destruiu a residência do líder fundador de Bangladesh, o xeque Mujibur Rahman, em Dhaka na noite de quarta -feira, informou Dhaka Tribune. As imagens mostraram chamas em um dos pisos da casa.

O que desencadeou a violência? A violência foi causada por um discurso que Hasina pretendia pronunciar seus apoiadores do exílio na Índia, onde ela havia fugido no ano anterior no meio de uma revolta mortal liderada por estudantes contra seu reinado de 15 anos.

Os críticos a acusaram de reprimir a oposição.

A casa em Dhaka, a capital, já foi a residência do falecido pai de Hasina, o xeque Mujibur Rahman, o líder do movimento de independência de Bangladesh, que proclamou a separação do país do Paquistão lá em 1971. A mesma casa em 1975. Hasina transformou a casa em um museu.

O que foi o discurso do Sheikh Hasina? “Eles não têm o poder de destruir a independência do país com escavadeiras. Eles podem destruir um prédio, mas não serão capazes de apagar a história ”, disse Hasina em resposta durante seu discurso, mesmo quando a demolição continuou, AP relatado.

Ele também pediu ao povo de Bangladesh que resistisse aos novos líderes do país e afirmou que eles assumiram o poder por meios “inconstitucionais”.

Assista a vídeos aqui: Múltiplas publicações sobre redes sociais solicitaram uma “procissão de escavadeira” para a residência do xeque Mujibur Rahman em Dhanmondi-32 se o xeque Hasina declarou um discurso, conforme relatado por Dhaka Tribune. Às 22h45 (horário local), uma escavadeira havia sido levada a demolir a casa. Os manifestantes, que chegaram a uma manifestação por volta das 20h, chegaram à porta principal antes de prosseguir para destruir a propriedade.

De acordo com o Dhaka Tribune, citando o UNB, os manifestantes, que supostamente solicitaram uma proibição da Liga Awami, violaram a porta e agrediram as instalações, causando danos significativos.

Segundo relatos, muitos dos manifestantes subiram para o segundo andar, usando martelos, alavancas e tábuas de madeira para destruir retratos do xeque Mujibur Rahman e vandalizar partes da casa histórica, informou a ANI.

No início do dia, Hasnat Abdullah, convocando o movimento dos estudantes contra a discriminação, publicado no Facebook: “Hoje à noite, a terra de Bangladesh será liberada do fascismo”. Outras figuras, incluindo Sharif Osman Hadi, o coordenador de La Mancha de Inaria e um membro do comitê de Jatiyo Nagorik, também compartilharam barracas de aviso do ataque, informou Dhakar Tribune.

Não é a primeira vez que a residência Dhanmondi 32 é atacada.