Notícias de Bengaluru: Tráfego restrito em torno de Windsor Manor, Shivananda Circle para Chitra Santhe hoje | Verifique os detalhes

Bengaluru : A 22ª edição do Chitra Santhe, festival anual de artes de Bengaluru, acontecerá no domingo, 5 de janeiro, na Kumara Krupa Road. Para evitar congestionamentos, a Polícia de Bengaluru emitiu várias restrições aos veículos que circulam entre Windsor Manor Junction e Shivananda Circle das 6h às 21h no domingo.

Em direção à Mansão Windsor: Os veículos com destino a Windsor Manor, de Maurya Junction e Anand Rao Circle podem seguir a rota Race Course Road via Race View Junction, Trilight Junction, Basaveshwara Circle e Old High Grounds Junction antes de continuar em direção a T. Chowdaiah Road e Windsor Manor.