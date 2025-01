Notícias de Chhattisgarh: 2 policiais feridos na explosão de IED em Bijapur

Quase uma semana depois de nove pessoas, incluindo um motorista, terem sido consideradas mortas na explosão de uma bomba em Bijapur, até dois policiais ficaram feridos na explosão de um dispositivo explosivo improvisado em Bijapur, Chhattisgarh, no domingo. ANOS ele citou a polícia dizendo.

A polícia acrescentou que a explosão do IED foi realizada pelos maoístas.

De acordo com os detalhes partilhados pela polícia, o incidente ocorreu quando a equipa da esquadra da polícia de Kutru e a guarda da reserva distrital desempenhavam funções de controlo da área.

Todos os feridos no incidente estão sendo tratados no hospital distrital de Bijapur e os jawans feridos estão fora de perigo, disse a polícia.

Aguardam-se mais detalhes sobre este assunto.

5 Naxals mortos: No mesmo dia, cinco naxalitas foram mortos num encontro com as forças de segurança no distrito de Bijapur, em Chhattisgarh. ANOS ele citou a polícia dizendo.

De acordo com o Superintendente da Polícia de Bijapur, Jitendra Yadav, “Cinco naxalitas foram mortos em um encontro com as forças de segurança. Os corpos de duas mulheres e três homens foram recuperados.

O SP disse que várias armas automáticas e outras armas e explosivos vieram das florestas sob a área do Parque Nacional do distrito de Bijapur.

“Um rifle SLR, um rifle de calibre 12, um rifle de tiro único, um lançador BGL e outras armas e munições foram recuperados”, disse o funcionário.

Compartilhando detalhes do encontro, SP Jitendra Yadav disse: “Com base em informações de inteligência sobre a presença de Naxals nas florestas Bandepara-Korenjed sob a área da delegacia de polícia Madded da área do parque nacional do distrito de Bijapur em 11 de janeiro, uma equipe de forças de segurança tinha iniciado uma operação anti-maoísta.”

“Durante a operação, hoje, domingo de manhã, iniciou-se uma troca de tiros entre as forças de segurança e os naxalitas na floresta Bandepara-Korenged, que se prolongou até às 15h00 ou 16h00”, adianta o SP.

Fonte