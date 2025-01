Notícias de Uttar Pradesh: Duas mulheres, ‘atormentadas’ por maridos bêbados, se casam; é legal?

Duas mulheres de Deoria, Uttar Pradesh, decidiram deixar suas casas e se casar. Kavita e Gunja, também conhecida como Bablu, cansadas de seus maridos alcoólatras e abusivos, se casaram no Templo Shiva, também conhecido como Choti Kashi, em 23 de janeiro.

As mulheres se conheceram no Instagram e se uniram por causa de suas lutas compartilhadas contra a violência doméstica. Gunja assumiu o papel de noivo, aplicou sindoor em Kavita, trocou guirlandas e completou as tradicionais sete pheras.

Gunja afirmou que elas sofreram por causa do alcoolismo e do comportamento abusivo de seus maridos. Isso levou as duas mulheres a buscarem uma vida pacífica e amorosa juntas. Eles planejam se estabelecer em Gorakhpur, alugar uma casa e trabalhar para se sustentarem.

O sacerdote do templo, Uma Shankar Pandey, disse que as mulheres realizaram todos os rituais silenciosamente e partiram após completar a cerimônia.

“Fomos atormentados pela bebida e pelo comportamento abusivo de nossos maridos. Isso nos levou a escolher uma vida de paz e amor. Decidimos viver em Gorakhpur como casal e trabalhar para nos sustentar”, disse Gunja, segundo a PTI.

Seu casamento é legal? Não, o casamento entre Kavita e Gunja não é legal. Os casamentos entre pessoas do mesmo sexo são ilegais na Índia.

Em Outubro de 2023, o Supremo Tribunal da Índia rejeitou a legalização das uniões entre pessoas do mesmo sexo, desapontando milhões de pessoas que procuravam a igualdade no casamento. Os peticionários argumentaram que negar o casamento violava seus direitos constitucionais. Ao mesmo tempo, o tribunal aceitou a proposta do governo de formar um painel para considerar a concessão de direitos legais a casais do mesmo sexo.

O governo e os líderes religiosos opuseram-se ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, insistindo que apenas o Parlamento poderia decidir a legalidade. O tribunal decidiu a favor do governo. Ele declarou que legislar era função do Parlamento.

O que a Índia pensa De acordo com a pesquisa realizada pelo BuzzFeed News e pela Ipsos em maio de 2015, 29% dos entrevistados na Índia acreditavam que casais do mesmo sexo deveriam ter permissão para se casar legalmente. Outros 18% apoiaram alguma forma de reconhecimento legal sem casamento.

Isto indicou que um total de 47% dos indianos eram a favor do reconhecimento legal das uniões entre pessoas do mesmo sexo. Entre os 23 países pesquisados, a Índia ficou entre os três últimos, juntamente com a Turquia e a Rússia.

