Notícias de Uttarakhand: 6 mortos e 22 feridos quando ônibus cai em um desfiladeiro em Pauri Garhwal

Seis pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas depois que um ônibus caiu em uma vala na área de Srinagar, no distrito de Pauri Garhwal, em Uttarakhand, no domingo, disseram autoridades.

O ônibus, com 28 passageiros a bordo, dirigia-se para Dahalchauri vindo de Pauri, informou a agência de notícias PTI. Eles acrescentaram que cinco pessoas morreram no local.

O magistrado do distrito de Pauri, Ashish Chauhan, chegou ao local e realizou uma rápida operação de resgate sob sua supervisão.

Ele ordenou que funcionários do Departamento de Transportes investigassem as causas do acidente.