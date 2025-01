Notícias do ataque de Saif Ali Khan: Como a transação UPI para ‘paratha’ se tornou uma pista importante na investigação da Polícia de Mumbai?

O acusado, Shehzad, percebeu que havia atacado uma estrela de Bollywood somente depois de ver notícias e postagens nas redes sociais, segundo um funcionário. Depois de fugir do apartamento de Saif Ali Khan, ele passou a noite em um ponto de ônibus perto do Jardim Patwardhan, em Bandra, onde dormiu até as 7h do dia 16 de janeiro. Ele então embarcou em um trem e viajou para Worli, no centro de Mumbai, acrescentou o funcionário, conforme relatado por PTI .

A polícia disse que Shehzad é originário do distrito de Jhalokathi, também conhecido como Jhalakathi, no sul de Bangladesh. Ele mora em Mumbai e nos arredores há cinco meses, trabalhando em vários biscates, inclusive em uma agência de limpeza. Shehzad foi acusado de acordo com as seções 311 (roubo ou roubo com intenção de causar danos graves ou morte), 331 (4) (roubo) e outros crimes relacionados, bem como as disposições da Lei do Passaporte, de acordo com o funcionário. relatado PTI.