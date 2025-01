Notícias do Paquistão: Taxa de criminalidade aumenta 17% no distrito de Sahiwal, no centro de Punjab | Notícias do mundo

Sahiwal: A taxa de criminalidade no distrito de Sahiwal, no centro de Punjab, registou um aumento notável em 2024, com um total de 23.314 casos registados, um aumento acentuado de 3.393 casos em comparação com o ano anterior, informou o The Express Tribune. Este aumento destaca um desafio crescente para as agências de aplicação da lei na região. O Express Tribune informou ainda que a polícia registou 1.486 novos casos ao longo do ano e prendeu 1.510 pessoas.

Foram obtidas recuperações significativas em operações antinarcóticos, incluindo 743 quilogramas de cannabis, 172 quilogramas de ópio, 29 quilogramas de heroína, 4,5 quilogramas de ICE e 19.478 litros de álcool ilegal. Além disso, 88 destilarias ilícitas foram desmanteladas nestes esforços.

De acordo com o The Express Tribune, uma parte notável do aumento da criminalidade deveu-se a atividades ilegais relacionadas com armas. A polícia registrou 996 casos e prendeu mais de 1.000 suspeitos. No processo, confiscaram 814 pistolas, 66 espingardas, 44 espingardas, 10 Kalashnikovs e mais de 3.000 cartuchos de munições, lançando luz sobre a crescente ameaça armada na área.

Além disso, a polícia também intensificou a busca por foragidos e criminosos habituais, com 462 foragidos da categoria A, 3.946 foragidos da categoria B, 2.108 foragidos judiciais e 2.674 foragidos habituais presos. Esta operação em grande escala reflecte o número crescente de pessoas envolvidas em actividades criminosas em curso na região.

No que diz respeito aos crimes contra a propriedade, foram resolvidos mais de 3.500 casos, recuperando bens roubados no valor de 325,9 milhões de PKR. A polícia também desmantelou 43 gangues criminosas e confiscou bens roubados no valor adicional de 43,1 milhões de PKR. No entanto, apesar destes sucessos, os crimes contra a propriedade continuam a ser uma grande preocupação.

Em termos de crimes violentos, as operações policiais resultaram na morte de seis criminosos, cinco feridos e 20 detenções. Os investigadores também resolveram 10 dos 12 casos de homicídio cego. O aumento de crimes graves e relacionados com a propriedade indica um ano desafiador para as agências policiais de Sahiwal.