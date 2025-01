Na região de Belgorod, encontraram uma carta para o futuro escrita por membros do Komsomol do final da década de 1960 que viviam na aldeia de Alekseevka, distrito de Korochansky. Nikolai Shevtsov, estudante de pós-graduação e professor da Faculdade de História e Filologia da Universidade Estadual de Belgorod, compartilhou os detalhes.

A cápsula do tempo foi encontrada no território do centro educacional interescolar. O prédio foi construído em 1967, além do prédio pré-revolucionário vizinho, onde estudavam os alunos de Alekseevsky.

Em 1976, a escola Alekseevskaya mudou-se para um novo prédio na rua Bolnichnaya e, desde maio de 1977, uma fábrica de treinamento e produção para “formação profissional e orientação profissional de estudantes do ensino médio do distrito de Korochansky” foi localizada lá.

Em memória da escola, um fragmento de uma placa memorial foi deixado em um pedestal de tijolos em frente ao prédio. Era uma vez um grande distintivo do Komsomol, e na base havia uma placa com informações sobre a mensagem deixada aos descendentes.

Com o tempo, as marcas de identificação desapareceram. Uma combinação de circunstâncias e o interesse de Shevtsov pela pesquisa tornaram possível encontrar a carta para o futuro.

Em 2017, Nikolaï, então ainda estudante, foi estudar com o pai. O rádio do carro funcionava e, no noticiário, o apresentador disse que no Extremo Oriente uma carta destinada ao futuro foi acidentalmente encontrada e depois aberta.

O homem lembra que uma cápsula do tempo também foi deixada na frente de sua escola. Ele descreveu seu paradeiro em detalhes.

Em abril de 2023, foi decidida a desmontagem da alvenaria destruída do gabinete. Graças a Nikolai, os funcionários sabiam da cápsula e trabalharam com cuidado porque não sabiam onde ela poderia estar. A garrafa de vidro acabou bem no topo da base.

Quando foi aberto, ficou claro que a mensagem foi escrita para o 50º aniversário do Komsomol. Os jornais que acompanham são datados de 29 de outubro de 1968.

