Notícias dos EUA: 10 pessoas mortas e mais de 30 feridas depois que um caminhão em alta velocidade atropelou uma multidão em Nova Orleans

Notícias dos EUA: Um trágico incidente veio à tona na quarta-feira, quando um caminhão em alta velocidade atropelou uma multidão de pessoas que comemoravam o ano novo na Bourbon Street, no bairro francês de Nova Orleans.

Cerca de 10 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas no incidente. Depois de bater nas pessoas, o motorista saiu e começou a disparar uma arma, e a polícia respondeu ao fogo, informou a CBS News, citando testemunhas.

“Houve um incidente com vítimas em massa no Canal e na Bourbon Street. Por favor, fique longe da área”, disse NOLA Ready em uma postagem nas redes sociais. Segundo a WGNO-TV, o incidente ocorreu por volta das 3h15 de quarta-feira, no cruzamento das ruas Bourbon e Iberville.