Notícias dos EUA: Kardashian Family Home em Hidden Hills à venda por US $ 13,5 milhões; Olhe para uma olhada

Kris Jenner listou sua mansão de seis quartos e oito banheiros em Hidden Hills por US $ 13,5 milhões, em colaboração com Tomer Fridman, um agente imobiliário e corredor de christie no sul da Califórnia no sul da Califórnia, que também é um amigo próximo de Jenner, conforme relatado por Fox News.

Os fãs da família Kardashian reconhecerão o lar de vários episódios de Keeping Up With the Kardashians, que foi filmado lá durante sua carreira de 20 -asseasons no E! Grade.

Fridman compartilhou com ele New York Times Que a casa não era apenas um cenário para o show, mas um lugar onde a família experimentou os altos e baixos da vida, com crianças crescendo e apoiando várias mudanças ao longo dos anos, Fox News relatado.

Acima, os visitantes encontrarão os seis quartos da casa, dois dos quais foram ocupados por Kendall e Kylie durante a adolescência. Cada quarto está equipado com seu próprio banheiro da suíte.

Uma característica excelente da casa é o luxuoso quarto primário, que oferece amplo espaço com pisos de madeira cobertos por um tapete preto e branco. Esta sala também inclui uma quarta chaminé de madeira, uma televisão de tela plana e uma área de assento aconchegante a poucos passos da cama.

O quintal é lindamente paisagístico com árvores exuberantes, uma grande piscina com uma cachoeira e uma banheira de hidromassagem para relaxamento definitivo.

De acordo com o relatório, localizado dentro da comunidade fechada Hidden Hills, os proprietários terão acesso a uma variedade de confortos exclusivos, incluindo quadras de tênis, um centro de churrasco e uma piscina e jacuzzi para relaxamento e recreação definitiva.

