Notícias dos EUA: O parente de 12 anos do vice -presidente Vance ‘negou’ transplante de coração por não ser vacinado

Uma menina de 12 anos de Indiana, Adaline Deal, relacionada ao vice-presidente JD Vance por casamento através de seus irmãos de mídia, negou um lugar na lista de transplantes de coração porque ela não vacinou contra o Covid-19 e a gripe, de acordo com para um relatório de New York Post citando seus pais.

O relatório mencionou que Adaline, que nasceu com duas condições cardíacas raras, está sob assistência médica no Hospital Infantil de Cincinnati há quase uma década, e sua família esperava que ele recebesse um transplante lá.

“Mas o hospital exige que os pacientes transplantados sejam vacinados e se recusaram a fazer uma isenção, mesmo quando lhe disseram que ele é contra as crenças religiosas da família como cristãos não generosos”, disseram os pais.

As vacinas contra doenças evitáveis ​​são importantes para os receptores de transplante, pois são significativamente mais vulneráveis ​​a infecções.

Para pacientes com condições graves, como adalina, que tem anomalia de Ebstein e síndrome de Wolff-Parkinson-White, o risco de morte devido a imunocompromisos hospedeiro de doenças infecciosas no Hospital Geral de Massachusetts.

Segundo o relatório, o acordo de Janeen acredita que as vacinas são inseguras, e a decisão de não vacinar sua filha Adaline foi tomada depois que “o Espírito Santo colocou em nossos corações”.

Após a disseminação de sua história nas redes sociais, as contribuições para a campanha da família GoFundMe aumentaram de aproximadamente US $ 1.500 para US $ 50.000.