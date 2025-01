Notícias MAHARASHTRA: Motocicleta atacada fisicamente na estrada em plena luz do dia; O vídeo se torna viral

Notícias MAHARASHTRA: Motocicleta atacada fisicamente na estrada em plena luz do dia;...

Sudhir Kharkate, oficial de segurança da Mahatma Gandhi International Hindi University, Wardha, foi acusado de agredir e se comportar mal com uma garota da cidade de Wardha. A vítima, Ruchika Thakare, apresentou queixa na delegacia de polícia de Ramnagar, exigindo ações rigorosas contra ele.

O incidente ocorreu em um local público em Wardha, Maharashtra. Sudhir Kharkate supostamente usou linguagem ofensiva contra a menina e a agrediu fisicamente. Um vídeo do incidente se tornou viral nas redes sociais, gerando indignação generalizada.

Após o incidente, houve indignação significativa entre estudantes universitários e residentes locais de Wardha, de acordo com Janchowk. Os estudantes apresentaram uma queixa ao vice-reitor da universidade, exigindo a suspensão imediata de Sudhir Kharkate e ações rigorosas contra ele.

Ruchika afirma que em 17 de janeiro um carro bateu deliberadamente em sua motocicleta. Ele estava parado com sua bicicleta e caiu. O motorista do carro começou a verificar se havia arranhões no veículo, enquanto os curiosos vinham ajudar Ruchika.

Ruchika confrontou o homem, que supostamente começou a ameaçá-la. Ela ligou para casa. Nesse momento, a esposa do motorista saiu do carro e começou a interagir com Ruchika. Enquanto a briga verbal continuava, o homem supostamente passou o carro pelos pés de Ruchika. Eles deixaram o local, disse Ruchika ao Tahalka Wardha News.

Quando a mãe e o irmão de Ruchika chegaram, os espectadores deram-lhes detalhes sobre o motorista do carro. Segundo eles, ele fica por perto, em uma casa alugada.

Ruchika e sua família denunciaram o caso à delegacia. Um dos parentes chegou à delegacia e supostamente tentou convencer Ruchika e sua família a desistir do caso. O suposto abuso ocorreu no dia seguinte, 18 de janeiro.

Incidente capturado pela câmera O vídeo viral, que já obteve mais de 1 milhão de visualizações, mostra a suposta altercação. No vídeo, Sudhir Kharkate e sua esposa podem ser vistos agredindo Ruchika verbal e fisicamente.

De acordo com seu perfil no Instagram, Ruchika é motociclista e entusiasta do fitness.

