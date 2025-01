Notícias UP: Mulher Hardoi foge com mendigo, encontrada após marido abrir caso de sequestro

Num incidente chocante, a Polícia de Uttar Pradesh, no distrito de Hardoi, registou um caso depois de Raju, 45 anos, ter apresentado uma queixa policial ao abrigo da secção 87 de Bharatiya Nyaya Sanhita e alegado que a sua esposa de 36 anos abandonou o marido e seis filhos e fugiu. com um mendigo, relatou NDTV em 7 de janeiro.

De acordo com o relatório, Raju mencionou em sua denúncia que mora na área de Harpalpur, em Hardoi, com sua esposa Rajeshwari e seis filhos. Ele alegou que Nanhe Pandit, 45 anos, às vezes ia ao bairro mendigar e conversava frequentemente com Rajeshwari. Na verdade, ele também costumava falar com a esposa ao telefone, acrescentou Raju.

“Por volta das 14h do dia 3 de janeiro, minha esposa Rajeshwari disse à nossa filha Khushboo que ela estava indo ao mercado comprar roupas e vegetais. estava em casa. Com o dinheiro que ganhei vendendo um búfalo, suspeito que Nanhe Pandit o levou consigo.” NDTV citou a reclamação de Raju.

O que diz a Seção 87 do BNS:

“Quem sequestrar ou raptar uma mulher com a intenção de forçá-la, ou sabendo que ela poderá ser forçada, a casar com qualquer pessoa contra a sua vontade, ou com o propósito de forçá-la ou seduzi-la a ter relações sexuais ilícitas, ou sabendo que for susceptível de ser forçado ou seduzido a relações sexuais ilícitas, será punido com pena de prisão de qualquer espécie por período que pode ir até dez anos, podendo ainda ser punido com multa”, diz a lei, citada por NDTV.