Nova batalha pelos salários na Alemanha: as reivindicações dos sindicatos estão aumentando

As negociações coletivas em grande escala começaram em Potsdam para determinar os salários e as condições de trabalho de mais de 2,5 milhões de funcionários do governo federal e local. Os sindicatos requerem um aumento significativo dos salários – estamos falando de um aumento no salário de oito por cento, além de melhor flexibilidade de horários e mais tempo livre.

Quanto os funcionários do setor público realmente ganham, quando é amplamente aceito que seus salários geralmente são mais baixos do que os do setor privado?

Funcionários públicos: quem, quanto e por quê?

No setor público, o salário mensal bruto é determinado por uma única grade tarifária (TVöd). É dividido em 15 categorias salariais (de 1 a 15) e cada uma delas possui um conjunto diferente de responsabilidades profissionais e requisitos de qualificação. Por exemplo, especialistas que fizeram educação superior e artesãos experientes podem pertencer à mesma categoria se suas tarefas profissionais forem comparáveis ​​em termos de complexidade e responsabilidade.

De acordo com os dados publicados pelo Deutscher Beamtenbund und Tarifunion (DBB) e apresentados por Zdfheut, o salário bruto mensal aproximado com três anos de experiência para determinadas posições pode ser indicado:

Gerente de Farmácia: € 6.265,40

Pesquisa mestre graduada: € 5.392,57

Especialista em TI (Organização de TI): € 5.061,67

Engenharia: € 4.528,25

Assistente Social: € 3.948,84 Maître Craftsman: € 3.628,68

Professor: € 3.526,31

Enfermeira: € 3.490,40

Cientista da computação para a integração de sistemas: € 3.472,38

Técnico MÉCATRONIC: € 3.372,94

Caixa (Administração Distrital): € 3.372,94

Funcionário de comunicação do escritório: € 3.245.11

Funcionário do guarda -roupa: € 2.55,52

Os números apresentados não levam em consideração pagamentos especiais (por exemplo, pagamentos noturnos, feriados pagos, bônus de produtividade), que também são frequentemente encontrados nas estruturas do governo. Além disso, cada grupo salarial é dividido em vários níveis (geralmente de cinco a seis); portanto, com o aumento da antiguidade, um funcionário pode acessar um nível mais alto de remuneração.

Negociações em andamento

… Reflita o desejo dos sindicatos de alcançar condições decentes de trabalho e competir com o setor privado. De acordo com a Agência Federal de Emprego, em 2023, o salário bruto médio (incluindo suplementos) de funcionários completos da Alemanha era de cerca de 3.796 euros. Ao mesmo tempo, a dispersão por setor de atividade é muito importante:

Metalurgia e indústria elétrica: € 4.538

Atividade do hotel: € 2.503

Financiamento e seguro: € 5.601

Trabalho temporário: € 2.373

Administração Pública: 4.116 €

Educação e Educação: € 4.145

Saúde: € 3.796

Cocuslugi: € 3.678

Artes e shows: € 3.460

De acordo com as estatísticas, os funcionários públicos, com seus salários e prêmios adicionais, geralmente ocupam posições médias, mas os requisitos para eles são frequentemente mais altos e as possibilidades de desenvolvimento rápido de carreira são limitadas por regulamentos e estruturas orçamentárias. Consequentemente, os sindicatos insistem que taxas de salário mais altas ajudarão a impedir que o “vôo” da equipe para as estruturas comerciais, onde às vezes são mais atraentes.

Novos requisitos: O que há de novo?

Além do aumento de oito por cento, os sindicatos atribuem importância especial a:

Cronogramas flexíveis: expandir as possibilidades de trabalho parcial, trabalho remoto e horários publicados, particularmente relevantes para pais e funcionários que maluciam o trabalho e cuidam de seus entes queridos.

Dias adicionais: para compensar períodos de estresse e quartos noturnos.

Revisão de aumentos: horas noturnas, feriados e horas extras devem ser pagos melhor do que hoje.

Como o jornal da SZ aponta, as negociações no campo da administração pública geralmente se relacionam com a questão dos recursos humanos: sem remuneração ou garantias sociais adequadas, muitos jovens profissionais preferem salários mais altos e bônus oferecidos por empresas privadas.

Mitos e realidade

O serviço público alemão é tradicionalmente considerado estável e confiável. A pandemia mostrou que os funcionários públicos geralmente estão na linha de frente – dos serviços de saúde a assistentes sociais. No entanto, os mecanismos de mercado também modificam o cenário do emprego.

Segundo especialistas, o serviço público sempre continuará sendo um dos empregadores atraentes, mas apenas sujeito a um ajuste tarifário regular e uma modernização das condições de trabalho. O foco on -line sublinha que a saída da equipe experiente das agências governamentais pode retardar a implementação de muitos projetos públicos, sejam reformas administrativas ou digitalização de serviços.

As negociações em Potsdam mal começaram, mas já parece claramente que elas não serão fáceis. Os sindicatos pretendem defender não apenas indicadores salariais específicos, mas também uma melhoria geral no status dos funcionários da administração pública. Representantes das autoridades federais e locais, por sua vez, sublinham restrições orçamentárias, particularmente relevantes em conexão com o aumento dos custos dos programas sociais e econômicos.

Segundo o FAZ, é possível que as partes concordem com um aumento gradual dos salários, a fim de aliviar a acusação que pesa nos orçamentos. Seja como for, o resultado das negociações afetará muitos trabalhadores envolvidos em várias esferas públicas: escolas e hospitais nos serviços policiais e administrativos.

