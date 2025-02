Construa novo e atualize o antigo

Na República de Sakha (Yakutia), há um reassentamento em grande escala de pessoas de casas inadequadas. Para o novo projeto nacional em Yakutsk, são lançados oito projetos de desenvolvimento integrado de áreas, o que fornece a construção de casas com uma área total de 900 mil metros quadrados. M.

“Até o final de 2025, está planejado mover 48 mil pessoas. Outras 11 mil pessoas receberão moradia no contexto do projeto nacional” Infraestrutura para a vida “. Como resultado, mais de três mil famílias de Yakutsk serão Melhorará as condições da moradia “, disse a cabeça de Yakutia Aisen Nikolaev.

Atenção especial será dada aos desatualizados, o que já atendeu aos requisitos modernos da casa. Uma renovação radical baseada em grandes reparos influenciará 194 prédios de apartamentos de emergência.

Nos últimos cinco anos, mais de 300 prédios de apartamentos foram construídos na área de Primorsky.

“Desde 2022, mais de um milhão de moradias quadradas foram estabelecidas na região todos os anos”, disse Vera Shberbina, presidente do governo regional. Até 2030, estamos planejando ainda mais – pelo menos dois milhões. “

Mas isso não é um objetivo em si. O mais importante é que as pessoas se sintam confortáveis ​​nessas novas casas. “É necessário fornecer novos microdistritos residenciais com transporte, escolas e jardins de infância, objetos de comércio e melhoria”, explicou Vera Shcherbina. “Para isso, usamos empréstimos com orçamento especiais do tesouro federal. Não estava lá”.

Outra tarefa é que a habitação deve ser acessível. Um extenso programa foi lançado, o que fornece apenas uma diminuição nos custos de construção.

Na região de Amur, sob o programa do Projeto Nacional “Infraestrutura para a Vida”, a construção de moradias está levando em consideração as necessidades de funcionários de grandes empresas da região.

“Estamos desenvolvendo ativamente a agricultura, as plantas estão sendo construídas, a nova produção é aberta”, explicou o governador da região de Amur Vasily Orlov. Ivanovo, distrito de Tamboov, distrito de Okyabrsky e City Belogorsk. Ou seja, você trabalha bem – você prefere um apartamento.

Em 2024, 504 mil metros quadrados na região foram usados. M HABITAÇÃO. Destes, 214 mil quadrados são casas particulares.

Marat Khusnullin, vice -presidente do governo da Federação Russa:

“A infraestrutura desenvolvida é uma condição para o desenvolvimento residencial confortável e uma das prioridades mais importantes do setor de construção.

Anteriormente, o Programa de Promoção, que fazia parte do projeto nacional “Housing and the Urban Environment”, ajudou a resolver esse problema. Durante suas ações, 840 instalações de infraestrutura foram construídas e atualizadas desde 2018, incluindo aproximadamente 1600 km de estradas, mais de 2000 km de redes técnicas, mais de 200 instituições educacionais e 12 instalações médicas.

Isso tornou possível estimular o comissionamento de mais de 60 milhões de metros quadrados. M Habitação com toda a infraestrutura necessária. Continuamos a melhorar o habitat dos moradores de cidades e aldeias no contexto do novo projeto nacional “Infraestrutura para a vida”.

