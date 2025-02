NOVA ÍNDIA BANCO COOPERATIVA DE ÍNDIA: O funcionário revela como o RBI descobriu Rs 122 milhões de rapias em dinheiro

A declaração de funcionários de um novo Banco Cooperativo da Índia revelou detalhes chocantes sobre como o Indian Reserve Bank (RBI) descobriu um enorme Rs 122 milhões de rúpias discrepância em dinheiro na sede de Mumbai durante uma auditoria de rotina. As irregularidades foram detectadas quando funcionários do RBI realizaram uma inspeção no escritório corporativo do banco em Prabhadevi e sua filial de Goregaon.

TV da Índia hoje Ele acessou a declaração do demandante no caso, um funcionário sênior do banco que esteve presente no escritório corporativo em 12 de fevereiro, quando os funcionários do RBI fizeram a auditoria.

Segundo o comunicado, o vice -gerente geral (DGM) do RBI, Ravindran e outro oficial, Sanjay Kumar, chegaram ao banco pela manhã para uma inspeção de rotina. Outros altos funcionários do banco, incluindo o gerente geral (GM), o vice -gerente geral (AGM) e o GM acusou e chefe de contas, Hitesh MehtaEles também estavam presentes.

O demandante explicou que o Banco Safe, localizado no terceiro andar, foi aberto usando chaves obtidas do funcionário do Banco Atul Mhatre. Simultaneamente, outra equipe de funcionários do RBI inspecionou o cofre da filial de Goregaon. Após várias horas de contagem, os funcionários do RBI descobriram um déficit significativo entre o dinheiro presente fisicamente e os valores registrados no registro.

De acordo com o comunicado do demandante, os funcionários do RBI convocaram os funcionários de alto nível do banco para informar que havia 122 milhões de rúpias em dinheiro, com discrepâncias adicionais encontradas na filial de Goregaon. Os funcionários alertaram o Banco do Banco de consequências graves se não revelassem o paradeiro dos fundos ausentes.

“Os funcionários do RBI nos ligaram depois de algumas horas e nos informaram sobre a discrepância entre a caixa registrada no registro do banco e o valor armazenado no cofre. Eles declararam que 122 milhões na filial de Goregaon “, disse o comunicado do demandante.

“Ficamos todos chocados e não sabíamos o que dizer. Os altos funcionários do RBI nos alertaram que estaríamos com problemas se não revelássemos a localização do dinheiro. Eles também mencionaram que, se queremos nos comunicar mais, nós poderia fazer isso por e -mail “, disse o comunicado.

Mehta, que estava presente o tempo todo, foi convocado para uma discussão particular com a equipe do RBI. Após esta reunião, ele supostamente confessou desviar dinheiro. Quando perguntado sobre o uso dos fundos, Mehta declarou que havia distribuído o dinheiro para as pessoas conhecidas por ele e começaram a desviado fundos durante a pandemia covid-19.

A polícia de Dadar registrou inicialmente um FIR no caso antes de transferi -lo para a ala de crimes econômicos (EW) da polícia de Mumbai para maior investigação. No sábado, os funcionários da EOW conduziram uma busca na residência de Mehta em Dahisar, o que levou à sua prisão.

A investigação está em andamento, com as autoridades analisando o tratamento financeiro de Mehta e identificando possíveis cúmplices em fraude.