Nova York acaba de confirmar as 7 tendências de que todos vão cobiçar no outono de 2025

Em um minuto de Nova York, você pode viajar do Instituto Ucraniano da América, no Upper East Side, onde as silhuetas limpas e minimalistas de Bevza estarão em cativeiro, em Midtown, onde o início inaugural de Sloan o deixará em admiração, então em Tribeca , onde Altuzarra apresenta suas criações que jogam no tema dos contrastes. Essa aventura de ver criadores talentosos fazendo o que fazem de melhor é o que torna a semana de moda de Nova York tão emocionante, e a temporada de outono / inverno 2025 não foi diferente.

Durante uma semana, todos os dias estavam cheios de designers emergentes talentosos e estabelecidos, incorporando perfeitamente o equilíbrio entre o antigo e o novo. Além dos nomes acima, havia estrelas em ascensão como Form e Twp, que iniciaram suas primeiras e segunda coleções durante o NYFW, e um conhecido rótulo Calvin Klein, que reinventou e desencadeou uma sensação de excitação renovada. Era uma fusão dinâmica de nostalgia e modernismo, onde influências passadas encontraram inovação contemporânea e provaram que havia espaço para todos na paisagem da moda em constante evolução.

Apesar da diversidade de criadores expostos, havia semelhanças em termos de tendências importantes da moda. Acentos marginais fizeram uma declaração nas trilhas do formulário, Bevza e Altuzarra, enquanto os elegantes broches fizeram um retorno impressionante a Tory Burch e Carolina Herrera. O básico do guarda -roupa foi reinterpretado pela superposição criativa de Sandy Liang e Ashlyn, demonstrando que os looks mais poderosos às vezes resultam de estilos de roupas familiares inesperadamente. Este é apenas o começo – continue lendo para descobrir as sete tendências mais importantes para saber agora e para o outono de 2025.

Trajes de saia midi

(Crédito da imagem: Kallmeyer; Tory Burch; Calvin Klein / Imaxtree)

Notas de estilo: Você não precisa olhar muito para ver que as combinações de saia midi dominavam as faixas de Nova York. De Kallmeyer a Calvin Klein e Tory Burch, os designers apresentaram fantasias de saia inspiradas nos anos 80 redesenhados para mulheres trabalhadoras modernas. Essas peças foram atualizadas com uma abordagem minimalista, com foco em linhas limpas, tons neutros e elegância discreta. A correspondência das saias de lápis midi com jaquetas sem gola proporcionou uma opção versátil e sofisticada, incorporando perfeitamente a atmosfera chique do estilo de Nova York.

Zara Colete de pescoço em V macio

Ilha do rio Camisa personalizada bege

Ilha do rio Mini Skort Sun Medida bege este bege

Fraldas improváveis

(Crédito da imagem: Ashlyn; Sandy Liang; Altuzarra / Imaxtree)

Notas de estilo: Uma coisa é certa: os designers apresentaram técnicas inovadoras de superposição que combinavam roupas inesperadamente. Por exemplo, Sandy Liang associou uma camisa abotoada a uma gravata sob uma jaqueta de lã, decorada com pêlo, criando um contraste impressionante entre os elementos formais e descontraídos. Altuzarra incluiu uma blusa com babados sob um casaco de pele curto com o Peter Pan Pass descansando do lado de fora da jaqueta, que misturava texturas delicadas e luxuosas. Ashlyn denominou uma malha vermelha de gola alta sob uma bandeja longa e inclinada, mesclando uma cor vibrante com um design estruturado. Ao combinar roupas de maneira não convencional, esses designers desafiaram os padrões tradicionais de estilo e fizeram seus cenários parecerem dinâmicos, envolventes e intencionais.

Moncler Polignac Fleece e Shell Down Down Jacket

H&M Bordado de blusa de popa-popa em inglês-detail

MANGA Camisola de gola alta semi -transparente – Mulheres | Reino da manga

CAPE COATS continuou

(Crédito da imagem: Kallmeyer; Brandon Maxwell; Altuzarra / Imaxtree)

Notas de estilo: Se você seguiu histórias de tendência e estilo de desgaste quente, provavelmente está ciente de que abordamos amplamente a tendência do capa em 2024. Apareceu nas coleções S / S e Phoebe Philo de Bottega Veneta e Phoebe Philo, especialmente, especialmente em Estilos de couro. Celebridades como Kendall Jenner e Rosie Huntington-Whiteley também exibiram a tendência entre e Nova York. Nesta temporada, os designers reforçam a ideia de que esta elegante roupa ao ar livre está lá para ficar. Marcas como Kallmeyer e Brandon Maxwell, entre outras, procuram estender esse estilo chique em 2025, com casacos longos com botões duplos, trincheiras curtas e estilos de suéter.

Zara Casaco de malha curto com lenço

Recente Casaco watson – preto

E outras histórias Cabo de lã assimétrica

Belos pinos

(Crédito da imagem: Tory Burch; Carolina Herrera; Bevza / Imaxtree)

Notas de estilo: Outra tendência que cresce é o belo alfinete preso em vestidos, blusas e roupas ao ar livre. Enquanto o acessório deixou sua marca nos shows do outono / inverno 2024, ele realmente subiu ao palco nas coleções de outono / inverno 2025, especialmente em Tory Burch, Carolina Herrera e Bevza. Anteriormente considerado como um alimento de jóias datado que simboliza a elegância do Velho Mundo, o eixo foi redesenhado de maneira inovadora, desde jóias de grandes dimensões de desenhos a peças divertidas personalizadas. Esses sotaques cativantes não apenas adicionam um toque pessoal a qualquer roupa, mas também oferecem uma oportunidade única de destacar a individualidade e o artesanato.

Massimo Dutti Vestido midi com detalhes do eixo

MANGA Vestido de saia semi -transparente com alfinete – mulheres | Reino da manga

Prada Pino de flor do esmalte

Documentos sutis de declaração

(Crédito da imagem: Altuzarra; Tory Burch; Simkhai / Imaxtree)

Notas de estilo: Embora o luxo forte esteja ganhando popularidade, o luxo silencioso não desapareceu completamente. Os designers do NYFW indicaram sutilmente essa discrepância misturando o maximalismo com sensibilidades minimalistas, apresentando elementos discretos discretos que tiveram um impacto sem ser esmagador. Por exemplo, Altuzarra chamou a atenção com seus enfeites cravejados em peças simples, como uma gola alta e sua saia de couro plissada. Da mesma forma, Tory Burch e Simkhai apresentaram camadas ousadas que melhoram as camadas simples usadas abaixo.

Zara Top de peles Faux de edição limitada

Studios da acne Saia crepe em musselina de seda em perigo em camadas e florais

MW O Stiletto-Theeeel Boot Dimes of the tornozelo

Rixo ⋆ Tommie – Bohemia Leopard

Franja com aborrecimento

(Crédito da imagem: bevza; forma; altuzarra / iMaxtree)

Notas de estilo: Os detalhes da Fringe em NYFW estavam longe do estilo típico da válvula de 1920. Uma peça de compactação que atraiu minha atenção foi o excelente vestido experiente de Altuzarra, que era tão leve quanto o ar e fluía graciosamente com os movimentos do modelo. O formulário também apresentou uma coleção com impressionantes vestidos de seda decorados com franjas – uma peça perfeita para ocasiões depois de preto. Além disso, Bevza apresentou um mini-robagem preto com uma bainha trançada, da qual detalhes de franjas de cabelo comprido. Para aqueles que estão intrigados com a moda marginal, as quatro peças abaixo oferecem uma excelente introdução a esse estilo ardente.

MANGA Vestido de malha aberta com franjas

NEMA TRITICO 18 “Bishop Fringe Bishop Wound Minidress

manga Verificação de Mango Vegas Cherche

Roupas exteriores de cisalhamento dramáticas

(Crédito da imagem: Altuzarra; Khaite; Twp / Imaxtree)

Notas de estilo: Os casacos dramáticos de cisalhamento tiveram um impacto impressionante nas encostas nesta temporada em coleções de designers como Altuzarra, Khaite e TWP. Essas peças notáveis ​​ao ar livre incluíam silhuetas de grandes dimensões e que fazem o piso que envolve a transportadora com calor luxuoso. Feita de texturas suntuosas e ricas decoradas com tons terríveis, lembrando a paleta de cores clássica do outono, esse estilo de casaco pode servir como uma peça central cativante de um conjunto e uma camada acolhedora que acrescenta profundidade a uma roupa.

Adrienne Landau O casaco Rosalie

Nour hammour Evita Shearling Mabe

Topshop Casaco Topshop Falso Longo em Rosa