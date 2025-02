É um barco a motor afundado em Nova YorkDepois de iniciar a proteção de Rockaway no Queen’s. Três pessoas morreram E dois outros foram salvos pela Guarda Costeira, que respondeu a um pedido de intervenção no domingo. Um está em um estado sério, o outro é ferido em um caminho mais suave. Uma pessoa é distribuída e as buscas estão em andamento pela Guarda Constitucional em colaboração com a polícia e os bombeiros.

