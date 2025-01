Nova York dá as boas-vindas a 2025 com celebração icônica na Times Square

Os EUA deram as boas-vindas a 2025 com sua icônica véspera de Ano Novo celebração da queda da bola na Times Square, Nova Iorque, onde centenas de milhares de pessoas se reuniram apesar do tempo chuvoso.

A celebração, um exposição globalAtraiu participantes de todo o mundo e foi assistido por muitas pessoas através de transmissões ao vivo na televisão nacional, plataformas de internet e redes sociais.

A segurança esteve na vanguarda dos preparativos para o evento, com Nova Iorque A cidade intensifica medidas para garantir a segurança dos participantes.

“Enquanto milhares de pessoas se divertem, garantiremos que todas as nossas agências estejam envolvidas, desde o Escritório de Gerenciamento de Emergências até o Corpo de Bombeiros de Nova York e a cidade de Nova York. Polícia Departamento, garantiremos que eles estejam seguros e aproveitem esta cidade”, disse o prefeito Eric Adams durante uma entrevista coletiva na segunda-feira.

Policiais uniformizados e disfarçados estavam estacionados em todo Times Squaree o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) impôs regras estritas que proíbem álcool, guarda-chuvas, mochilas, cadeiras de jardim, refrigeradores e bolsas grandes.

“Os participantes que saírem antes da bola cair não terão permissão para entrar na área de visualização original”, disse o NYPD em comunicado, ressaltando as medidas de controle de multidões em vigor.