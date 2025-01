Nova York introduz taxa de congestionamento inédita para dirigir em Manhattan: custos, horários e muito mais

As autoridades dos EUA deram esta semana luz verde a uma taxa de congestionamento inédita para Nova Iorque, numa tentativa de reduzir o tráfego. A taxa de US$ 9 entrou em vigor no domingo para veículos que viajam por Manhattan ao sul da 60th Street. Autoridades de Nova York disseram que mais de 700 mil veículos entram diariamente no distrito comercial central de Manhattan, forçados a se mover a uma velocidade média de 11 km/h. A medida também deverá apoiar US$ 15 bilhões em financiamento de dívida para melhorar o transporte público.

A Autoridade Metropolitana de Transportes de Nova York disse que o pedágio resultará em pelo menos 80 mil veículos a menos entrando na área diariamente, “aliviando a superlotação naquele que é hoje o distrito mais congestionado dos Estados Unidos”.

As autoridades correram para implementar a regra de congestionamento antes do início da presidência de Donald Trump, no final deste mês. O presidente eleito mora em Manhattan e disse na semana passada que discordava veementemente da decisão de implementar a taxa.

Custo, horários e outros detalhes.

A taxa de congestionamento recém-implementada será aplicada aos veículos que viajam em Manhattan ao sul da 60th Street. O horário de pico será das 5h00 às 21h00, de segunda a sexta-feira, e das 9h00 às 21h00 nos fins de semana.

A taxa será cobrada uma vez ao dia, independentemente de quantas viagens os proprietários dos automóveis fizerem. Haverá taxas variáveis ​​para veículos: a maioria dos motoristas pagará US$ 9 uma vez por dia pela entrada durante os horários de pico. Em outros horários, será cobrada uma taxa de US$ 2,25.

Caminhões pequenos e ônibus não intermunicipais pagarão US$ 14,40 para entrar em Manhattan nos horários de pico, enquanto caminhões maiores e ônibus de turismo pagarão uma tarifa de US$ 21,60. Os táxis pagarão 75 centavos por viagem na área de Manhattan e os veículos Uber ou Lyft reservados por meio do aplicativo pagarão US$ 1,50 por viagem.

(Com contribuições de agências)

