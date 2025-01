Nova York lança taxa de trânsito para conter congestionamento

PARA Taxas de tráfego de Nova York iniciativa que visa reduzir congestionamento na cidade, onde vivem cerca de 8,3 milhões de pessoas, entrou em vigor durante a noite de sábado, segundo relatos da mídia.

O New York Times informou que os motoristas que entram em áreas próximas aos principais marcos de Manhattan, como o Empire State Building, Times Square e Wall Street, localizados ao sul do Central Park, agora são obrigados a pagar uma taxa diária de até US$ 9.

Durante os horários de pico, a taxa de congestionamento será de US$ 9, enquanto os motoristas que entrarem nessas áreas em outros horários pagarão US$ 2,25.

Motociclistas e motoristas de ônibus comerciais e caminhões pagarão taxas variadas com base no tamanho do veículo e no tráfego.

A tarifa deverá aumentar para 12 dólares até 2028 e 15 dólares até 2031, como parte de um plano de longo prazo para melhorar o transporte público da cidade, arrecadando 15 mil milhões de dólares para “melhorias cruciais no sistema de transporte de massa da região”, disse o Times.

A proposta, apresentada pela primeira vez pela governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, há dois anos, enfrentou atrasos devido à oposição pública, mas desde então foi revista e implementada.

Presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trumpque inicialmente ganhou fama como incorporador imobiliário em Nova York, já havia manifestado sua oposição ao plano e até prometeu cancelá-lo após assumir o cargo em 20 de janeiro.

Não é comum que os presidentes americanos interfiram na lei em certas cidades, mas não é algo inédito.