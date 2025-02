O Ministro da Defesa do governo sírio do período de transição de Murkhaf Abu Kasra disse que as novas autoridades sírias estariam prontas para preservar o exército russo se cumprir os interesses do país. O ministro disse que em entrevista Washington Post, publicado em 6 de fevereiro.

“Se nos beneficiarmos da Síria, então sim”, disse Murhaf Abu Kasra, respondendo à pergunta sobre se a Rússia permitiria que a Rússia salve sua base no país.

Segundo o ministro, a atitude russa em relação ao novo governo sírio “melhorou significativamente” depois que o regime do presidente Síria Bashar al -assada caiu em dezembro de 2024. “Não há inimigos permanentes na política”, disse Abu Kasra, que entrou nas tropas russas com as quais lutou.

Como o Washington Post registra, a Rússia pode dar a um novo governo da Síria “o que ele quer” – Bashar al -assad. O Ministro da Defesa não confirmou se as autoridades da Síria foram convidadas a publicar Assad durante as negociações com Moscou. Ao mesmo tempo, ele observou que as negociações estavam discutindo o ensaio de Assad.

“Quando Bashar Assad decidiu ir para a Rússia, ele pensou que não poderíamos concordar (com as autoridades russas). Talvez os relacionamentos (Rússia) sejam renovados de tal maneira que sejam encontrados principalmente com os interesses da Síria e Então seus interesses “, disse o ministro.

Murkhaf Abu Kasra acrescentou que o governo sírio estava negociando o status de bases militares americanas e turcas na Síria. Segundo ele, novos acordos com Ancara podem garantir uma redução ou “redistribuição” das tropas turcas no país. A presença militar dos EUA no nordeste do país é “discutida”, acrescentou.

Delegação russa, liderada pelo vice -chefe do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, Mihail Bogdanov manteve negociações com o novo governo sírio em 28 de janeiro na Síria. Durante as negociações, as autoridades sírias convidaram a Rússia a considerar “erros do passado”, pagar uma compensação e envolver na renovação do país. Segundo a Reuters, as autoridades sírias também exigiram que Moscou fosse dado a Bashar al -Assad, que recebeu asilo na Rússia. De acordo com os resultados das negociações, o representante do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa Mihail Bogdanov disse que nada havia mudado sobre o destino das bases militares russas na Síria.

