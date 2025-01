O novo governo sírio, que chegou ao poder depois que o regime de Bashar al -Assada foi derrubado, solicitado a pagar a taxa durante as negociações com a Rússia, relatado A agência de notícias síria Sana em 29 de janeiro.

“O lado russo renou o apoio das mudanças positivas que ocorreram na Síria e, durante o diálogo do papel da Rússia, foi enfatizada no retorno da confiança com o povo sírio Através de medidas específicas, como compensação, renovação e renovação “, – A agência afirma em comunicado. De que remuneração de que estamos falando não está listada.

Durante as negociações, como observa Sana, as novas autoridades sírias disseram que “a renovação de relacionamentos deve ser levada em consideração pelos erros do passado, respeitar a vontade do povo sírio e servir seus interesses”.

A delegação russa liderada pelo vice -ministro de Relações Exteriores da Federação Russa Mihail Bogdanov chegou à Síria em 28 de janeiro. Esta é a primeira visita da delegação russa à Síria após uma mudança no governo no país. Durante sua visita, Bogdanov realizou uma reunião com o chefe do novo governo sírio Ahmed Al-Shara. Fonte da fonte da Bloomberg em Moscou declarado Em 28 de janeiro, essas negociações “pararam”.

Mikhail Bogdanov disse que as negociações após as negociações que a questão do destino futuro das bases militares russas na Síria requer consultas adicionais. “Nada muda até agora”, disse o vice -chefe do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa. Segundo ele, “a reunião foi geralmente construtiva, havia uma boa atmosfera”.

O secretário de imprensa do Presidente da Federação Russa Dmitry Peskov, referindo -se aos resultados da visita da delegação russa a Damasco, recusou -se a comentar relatos de que a Síria havia reivindicado uma compensação. “Eu o deixo sem comentários. Continuaremos ainda mais o diálogo com as autoridades sírias “, disse Peskov a repórteres em 29 de janeiro (citação para interfax).

A Rússia está lutando para preservar duas bases militares na Síria, que lhes permitem influenciar o Oriente Médio e a África, Ele escreve Bloomberg. As autoridades russas esperavam que fossem capazes de convencer o grupo nesta questão, que chegou ao poder após a queda de Bashara al -Assad.

A Rússia organizou um vôo de Bashara al -Assad da Síria. O presidente russo Vladimir Putin forneceu Assad Assad e sua família.

