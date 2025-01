Novas barreiras de segurança na Bourbon Street serão instaladas em Nova Orleans, mas são avaliadas apenas para impactos de 10 MPH

As novas barreiras planejadas por Nova Orleans para a Bourbon Street, projetadas para proteger os pedestres de ataques de veículos, foram examinadas devido à sua classificação limitada de acidentes de apenas 16 km/h. Embora os engenheiros tenham modelado cenários em que um veículo poderia entrar na rua a velocidades que variam de 19 a 70 mph, os novos cabeços, que serão concluídos em fevereiro de 2025, só podem resistir a impactos em velocidades muito mais baixas, informou a Reuters.

Esta decisão foi tomada para priorizar a facilidade de operação e manutenção, dados os problemas anteriores com o antigo sistema de barreiras, que frequentemente parava de funcionar. No entanto, as novas barreiras não serão capazes de parar um veículo que viaja a velocidades moderadas a altas, levantando preocupações sobre a sua eficácia na prevenção de futuros ataques, especialmente à luz do recente ataque mortal no Dia de Ano Novo que matou 14 pessoas.

Após um ataque de veículo no Dia de Ano Novo, foram levantadas questões sobre os esforços de Nova Orleans para proteger a Bourbon Street de tais incidentes. Um ataque mortal realizado por um motorista usando um caminhão semelhante a um Ford F-150 ocorreu às 3h15 do dia 1º de janeiro de 2025, matando 14 pessoas e ferindo muitas outras. A cidade tem trabalhado para melhorar o seu sistema de segurança nas ruas, mas as novas barreiras, conhecidas como cabeços, estão agora sob ataque por não serem suficientemente fortes para parar um veículo que viaja a velocidades moderadas a altas.

Esforços da cidade para melhorar a segurança Meses antes do ataque, a cidade modelou cenários de como um invasor poderia usar um caminhão para entrar na Bourbon Street a partir de diferentes cruzamentos. A cidade descobriu que uma caminhonete poderia entrar na rua movimentada a velocidades de 19 a 70 milhas por hora. No entanto, de acordo com um relatório da Reuters, os postes de amarração atualmente instalados na Bourbon Street foram projetados apenas para resistir a impactos em velocidades de até 16 km/h. Essas novas barreiras deveriam ser concluídas até 9 de fevereiro de 2025, antes do Super Bowl em Nova Orleans.

“As classificações de colisão são especificadas como S10 (impacto de 10 mph), S20 (impacto de 20 mph) e S30 (impacto de 30 mph)”, informou a Reuters, observando que o sistema de amarração escolhido é classificado para apenas 10 mph, o que significa que não teria parou o caminhão. usado no ataque de 1º de janeiro, que viajava em velocidades mais altas.

Preocupações com o novo sistema Embora os novos cabeços sejam considerados mais fáceis de operar, eles não foram projetados tendo em mente ataques de veículos em alta velocidade. Na verdade, a prioridade da cidade era facilitar a movimentação e operação dos novos cabeços, dados os problemas com o sistema de barreiras anterior, que por vezes ficava inoperante devido à sujeira e detritos nas ruas. Uma fonte familiarizada com o planejamento de segurança da cidade disse à Reuters: “As autoridades escolheram um sistema de amarração classificado para impactos de 16 km/h… devido a problemas crônicos na operação do antigo.”

Esses novos cabeços, feitos de aço inoxidável, são leves e podem ser instalados e removidos por um único funcionário municipal. No entanto, eles não são fortes o suficiente para impedir um invasor de dirigir em velocidades mais altas. “A principal preocupação das autoridades municipais, juntamente com os residentes do French Quarter e representantes empresariais, era proteger os pedestres dos veículos que entravam na Bourbon vindos de ruas laterais em velocidades mais baixas”, explicou a Reuters.

Ataque explorado de violações de segurança O ataque de 1º de janeiro também expôs vulnerabilidades no plano de segurança existente na cidade. O agressor, identificado como Shamsud-Din Jabbar, conseguiu passar com seu caminhão por uma brecha de segurança, espremendo-se em uma calçada de 2,5 metros de largura na esquina das ruas Canal e Bourbon. De acordo com o modelo de segurança da cidade, os novos cabeços não teriam impedido um ataque como o realizado por Jabbar, especialmente porque a análise de segurança considerou apenas cenários em que os veículos entravam na Bourbon Street pela estrada, e não pela calçada.

Conforme relatado pela Reuters, “o estudo de engenharia da cidade considerou apenas cenários em que um veículo entrou na Bourbon Street pela estrada, não pela calçada”.

Melhorias e preocupações futuras. Após o ataque mortal, as autoridades municipais estão sob pressão para encontrar soluções que possam proteger eficazmente contra ataques de veículos. Porém, fica claro que o atual sistema de amarração, apesar de ser mais fácil de manusear, não é suficiente para impedir ataques em altas velocidades. O sistema foi escolhido com o objetivo de melhorar a operação diária e proteger os pedestres em velocidades mais baixas, mas permanecem preocupações quanto à sua eficácia no caso de um ataque em alta velocidade.

Segundo a Reuters, a cidade enfrenta agora “reuniões difíceis” sobre as contínuas vulnerabilidades dos novos cabeços. Embora os responsáveis ​​estejam conscientes das deficiências do sistema, sublinham a dificuldade que todas as cidades enfrentam em equilibrar a segurança com a necessidade de manter o acesso ao tráfego de peões e veículos em áreas turísticas movimentadas como a Bourbon Street.

