Novas embalagens: nova renda de imposto de renda 2025, controvérsia de Ranveer Allahbadia e Stampos da estação ferroviária de Delhi

Compensação de ₹Foram anunciados 10 lakh das ferrovias indianas para as famílias do falecido que perderam a vida na debandada na estação de trem de Nova Délhi, de acordo com um lançamento.

Além disso, compensação para ₹2,5 lakh foram anunciados para ferir graves e ₹1 lakh para aqueles com feridas menores, de acordo com o comunicado.

O Ministro das Finanças da União, Nirmala Sitharaman, apresentou a lei de imposto de renda, 2025, no Lok Sabha na quinta -feira, 13 de fevereiro, e instou o presidente Om Birla a se referir a um comitê seleto da Câmara. O longo projeto de lei substituirá as terminologias como o “ano de avaliação” e o “ano anterior” pelo “ano fiscal mais fácil” para entender como parte de um movimento para simplificar a linguagem enquanto elimina testes e explicações.

Ranveer Allahbadia Controvérsia

Beerbiceps, cujo nome verdadeiro é Ranveer Allahbadia, recebe muitos comentários negativos após um episódio controverso no programa do YouTube ‘Índia está latente.; Ele pediu a um candidato uma pergunta insultuosa e inadequada durante a transmissão de 10 de fevereiro de 2025, que causou críticas e teve repercussões legais. “Você prefere ver seus pais fazer sexo todos os dias pelo resto da sua vida ou se juntar uma vez para parar para sempre?” Allahbadia perguntou no programa, o que o comediante Samay Raina organizou. O público ficou indignado com o comentário, que foi amplamente denunciado como desrespeitoso e inapropriado.