Novas emissões de óleo combustível foram descobertas na costa do Mar Negro

“Em 17 áreas com um comprimento de mais de 63 quilômetros, as emissões locais de produtos petrolíferas estão incluídas, elas são eliminadas”, disse o departamento.

No total, mais de 303 quilômetros da costa foram liberados desde o início do trabalho para eliminar as consequências de acidentes, foram coletados mais de 175 toneladas de solo poluído e 134 toneladas foram levadas para locais de armazenamento temporários.

No dia passado, 153 quilômetros quadrados foram investigados no mar do mar e 2,3 mil metros quadrados foram processados ​​com uma ferramenta de sorção.

O bombeamento de um óleo combustível do tanque Volonft-239 está totalmente concluído.

Mergulhadores que usam dispositivos subaquáticos controlados por televisão examinam as partes afundadas dos navios -tanque e coletam produtos petrolíferos do fundo do mar ao longo da costa, após o que os sacos coletados de óleo combustível são levantados para a superfície e os transportam para a costa para remoção.