Novas instalações de purificação na Crimeia tornarão as férias de verão seguras

Os seis primeiros estão prontos

Em agosto de 2023, Rospotrebnadzor confirmou o aumento da infecção por enterovírus em Sevastopol. Pode ser 60 tipos diferentes, mas dos 150 casos de doenças, 80 % da doença sobre meningite por enterovírus. Infelizmente, essa foto é repetida quase todos os anos, e não apenas em Sebastopol. O que é ainda pior, crianças de três a seis anos sofrem com isso. Os especialistas associam a estação na incidência à qualidade da água e aconselham a não nadar à temperatura do mar acima de 25 graus Celsius. Em 2023, três praias foram fechadas ao mesmo tempo na cidade: Ushakov, bem como o mármore e a cidade em Balaklava. No verão na Crimeia, periodicamente, aqui e ali eles fecham os resorts à beira -mar. Não é segredo que todas as mesmas cidades e aldeias caem esgoto no mar. É claro que eles passam por uma limpeza preliminar e, de acordo com os lançamentos profundos, são retirados da costa, rodovias para as profundezas, para o horizonte morto de maneira assim chamada. Mas, como todos os Kos foram construídos nos 60 a 70 anos do século passado, eles estão moralmente e fisicamente desatualizados. Durante esse período, problemas profundos se transformaram em uma peneira real e as próprias estações de tratamento foram projetadas para uma largura de banda consideravelmente mais baixa.

“É mais fácil construir novas tranças e, às vezes, mais barato que a reconstrução”, diz Maxim Novik, gerente geral da Crimeia Water. – Nos tempos soviéticos, os padrões de tratamento de água eram muito mais macios. E as capacidades das estações eram consideravelmente menores.

Infelizmente, no caso da Crimeia, os construtores e designers praticamente não tiveram escolha. A costa sul é construída com muita força, então não havia dúvida da transferência de Kobr. Somente em dois lugares, em Koktebel e na vila de Alandel, perto de Sudak, as estações de tratamento serão construídas novamente. Todos os outros são apenas reconstruídos. Primeiro de tudo na Crimeia, eles registraram a revisão dos problemas profundos. Por três anos, 12 colecionadores foram examinados no fundo do mar. Dois foram completamente substituídos, o restante foi completamente reparado. A maioria deles vai ao mar a uma distância de 400 metros a dois quilômetros. Mas existem estruturas gigantescas reais. Na vila de Berezhnaya, no sul de Otradnoy, por exemplo, o tubo é colocado a uma profundidade de 80 metros e vai para o mar a seis quilômetros. E isso não é um capricho de construtores, mas um cálculo razoável.

“Ao projetar problemas de profundidade, a largura do conselho, a iluminação do fundo do mar, a inclinação, a direção e a velocidade das correntes, sísmicas e vários outros fatores são levados em consideração”, diz Tatyana Bobra . – De fato, o design e a construção de tais estruturas são um trabalho muito meticuloso e complexo.

A reconstrução do COS salvará a Crimeia do antigo problema – o fechamento das praias no meio das férias. Foto: Sergey Vinnik/Rg

É síncrono com a reconstrução do COS na costa. Das 24 estruturas planejadas, seis já foram concluídas e foram colocadas em uso nas aldeias de Ordzhonikidze e Olenevka, nos distritos de Leninsky e Mar Negro e na cidade de Saki. O trabalho de construção continua para outros sete cores. Dois deles, nas aldeias da amêndoa e do penhasco, serão utilizados este ano. A propósito, Kos na amêndoa será servido pela Taurida. Nove mais estações agora – na fase de design ou esperando sua vez.

Insira guerra

O problema do tratamento de águas residuais não é apenas relevante para cidades costeiras e aldeias da Crimeia. É ainda muito mais largo e cobre toda a península.

– No verão, os convidados de outras regiões do país vêm a mim e perguntam: Onde é melhor ir ao mar? – O diretor da ANO “Housing and Public Utilities” Anatoly Petrov falou sobre sua própria experiência. – Eu respondo a eles: escolha um lugar para que apenas um rio não caia perto. Por que? Sim, porque se houver até um pequeno riacho, o esgoto é necessariamente caindo em algum lugar no decorrer dos fluxos e eles serão usados ​​no mar.

Atualmente, na famosa fonte do grego Savopulo, que, segundo a lenda, foi convertido, lavando neste local, eles recomendam até lavar as mãos e a água está tão poluída lá. Na capital da Crimeia, ainda existem áreas inteiras onde não há sistema de esgoto e a água de esgoto é drenada em foscos ou em um esgoto pluvial.

– Deve haver um tratamento de água com três estágios antes de cair no esgoto. De fato, essa regra adere a esta regra. O resto usa apenas um ou dois graus de limpeza “, disse Tatyana Bobe.

Nos últimos anos, as autoridades do crime declararam uma guerra real como inserções ilegais em um esgoto pluvial, fossas desatualizadas e outros anacronismos do século passado. Essa luta se encaixa no sucesso variável, mas a iniciativa está do lado dos municípios. Em Simferopol, por exemplo, eles registraram a solução de um problema antigo mais antigo que a própria cidade. Aqui eles deitaram o esgoto em Ak -Smarts – a cidade velha, que existia muito antes da fundação de Simferopol, e agora se tornou parte dela.

“Na cidade velha, temos que deitar 13,5 quilômetros da distribuição de redes de esgoto e descansar 600 poços”, disse Alexander Reznikov, primeiro vice -ministro da construção e arquitetura de De Krim. – Metade deste trabalho já foi concluída, pretendemos concluir isso completamente até outubro.

Vai para concreto e água

É interessante que hoje em dia, em drenos reconstruídos, que passaram por todo o ciclo, eles acabam sendo mais limpos que a água nos reservatórios naturais da Crimeia. Os vales dos rios da península são densamente povoados, eles obtêm produtos da vida humana a partir dessas mesmas maldições, pesticidas e herbicidas de campos e jardins, metais pesados ​​de gases de carro e produtos petrolíferos do Stomber. Ao mesmo tempo, a Crimeia cai de 160 milhões de metros cúbicos de água doce anualmente na forma de drenos purificados.

– e no momento as ruas são lavadas com água potável da torneira. Canteiros de flores de água com flores. É razoável fazer isso? – Anatoly Petrov faz a pergunta. – Afinal, você pode usar as águas residuais muito purificadas para isso, pelo menos no verão.

Os ecologistas também estão falando sobre o mesmo. A Crimeia estará no novo ciclo seco, quando muitas cidades e aldeias forem transferidas para o cronograma de consumo por hora para economizar água.

“Devemos entender que o noord -krim -Canal, que deu até 80 % de toda a água doce, não retornará ao seu sistema em breve”, diz Tatyana Bobra. – É por isso que é razoável usar águas residuais purificadas, pelo menos para regar árvores.

E sob Snoekboord, os drenos descascados são coletados em uma tigela do lago seco do Bugaz e depois usam o cluster de arte Tavrid para as necessidades comuns.