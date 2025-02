A revisão do antigo Corpo Universitário foi apoiado com o apoio da Fundação I-Profissional e do PJSC Socombank. Seus representantes fazem parte do Conselho de Administração da KSU, liderado pelo governador Sergei Sitnikov.

O novo espaço educacional ajudará a garantir o treinamento líder de especialistas altamente qualificados para um setor de TI em desenvolvimento dinâmico. Os programas educacionais não visam apenas dar aos alunos conhecimentos e habilidades relevantes, mas também para formar sua capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças no campo de TI e estar preparado para novos desafios.

O governador Sergei Sitnikov enfatizou na principal abertura do novo edifício que a indústria de TI na região está agora desenvolvendo ativamente. No campo da alta tecnologia, mais de 600 empresas trabalham em empresas pequenas e médias. Essas empresas oferecem cerca de 400 empregos modernos. Além disso, os salários são 1,7 vezes mais que a média na região.

“Há uma emoção da equipe e um sério desejo de graduados da escola para introduzir essas especialidades. Existem muitos telefonemas para a indústria. O que apareceu hoje é ótimo. Para mim, esta é uma nova plataforma no primeiro lugar treinamento de treinamento de pessoal apropriado.

Na nova sala desde o primeiro dia do treinamento, os alunos estão incluídos na implementação de projetos reais de TI. Isso ajudará a desenvolver suas competências, para atraí -las para criar soluções inovadoras para uma economia digital.

“Estou convencido de que o desenvolvimento da universidade mais importante de nossa região é o desenvolvimento de nossa região. É absolutamente relacionado. Quero agradecer ao governador Sergei Konstantinovich Sitnikov por criar todas as condições para uma interação muito positiva entre autoridades, mais alto Escola, Social “A empresa responsável hoje tem um fruto de uma interação efetivamente construída.

Na escola de TI mais alta, 47 professores, dos quais 25 candidatos de ciências, e cinco são médicos da ciência. Os professores do MIPT também estão ocupados com os alunos.

“Com o estabelecimento de uma escola de TI, um projeto está começando a transformar a qualidade da educação na região de Kostroma. E tenho certeza de que a empresa está casualmente interessada no fato de que a equipe criada na região é a competição mais profissional é Profissional comparado a outras regiões para manter os jovens aqui, devemos poder apoiar essa indústria locomotiva no mais alto nível, que hoje em dia influencia as indústrias de nossa economia “, disse Sergey Khimitsky, primeiro vice -presidente do conselho do PJSC Socombank.

O novo espaço educacional tem multifuncionalidade. Existem 13 classes de computadores, rede, desenhos animados, laboratórios VR, bem como palestras e seminário -audiência com telas multimídia e móveis modulares. Para os alunos, foram preparados 384 computador pessoal e laptops, além de equipamentos especializados.

“Esses projetos são prova de que as universidades regionais em primeiro lugar em nosso pequeno país de origem em nossa região podem não apenas atrair e abandonar os melhores candidatos a Kostroma, mas também os melhores caras de todo o país. Certamente temos uma tarefa muito ambiciosa é competir com as famosas universidades metropolitanas, mas acho que elas ainda estão aprendendo sobre a Universidade de Kostroma “, disse o senador Sergei Kalashnik.

Todos os alunos das escolas de TI, desde o segundo ano, podem combinar emprego e estudo. A partir de 2022, as taxas de imposto reduzidas estão ativas na região para apoiar a indústria de TI na região, e os salários excedem consideravelmente a média na região. Como resultado, em 2024, o imposto de renda pessoal, transferido por organizações no campo do desenvolvimento de software de computador no orçamento consolidado, em 47,5 % em comparação com 2023 e desde 2022 – pela metade.