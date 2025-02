Novgorodianos foram informados da importância do desenvolvimento da inteligência emocional

A inteligência emocional é um sistema importante para cada pessoa e permite que você se entenda. “O que acontece comigo”, “O que eu reagem tanto”, “o que devo fazer com uma reação tão inesperada”-todas essas perguntas para parte da inteligência emocional, disse em uma entrevista com “Mk em Veliky Novgorod” no professor de professor de O Instituto de Psicologia de Moscou, psicólogo, terapeuta certificado Gestalt, terapeuta focado no corpo de Tatyana Ovchinnikova.

Segundo o especialista, uma pessoa conhece a cada segundo emoções a cada segundo e a possibilidade de distinguir, perceber -as e preocupá -las, encontrá -las – é uma competência extraordinária.

“A inteligência emocional refere -se à parte mental de uma pessoa. Enquanto o QI, que muitas vezes podemos medir matematicamente, refere -se à lógica. E neste caso e, neste caso, podemos desenvolver esses sistemas, completar e melhorar. E a totalidade deles nos dá a oportunidade de perceber e avaliar nossa vida de maneira holística. Seja crítico, construa laços sociais, observe os outros, trabalhe e permaneça no contexto consigo mesmo “, – disse o interlocutor da publicação.

Na vida, a inteligência emocional aparece quando percebemos que estamos experimentando emoções – na maioria das vezes, é a idade das crianças, continuou o especialista.

Crescendo, uma pessoa aprende a determinar de onde vem e como a faz. Então ele começa a notar que outras pessoas têm emoções e entendem que essas reações não podem ser ignoradas e não levadas em consideração. Assim, a inteligência emocional nasceu na infância e desenvolve a vida toda, observou o especialista.

Respondendo à pergunta do que é mais importante – inteligência emocional ou QI, o especialista disse que as duas estruturas são necessárias para uma pessoa, porque no primeiro caso, isso permite que você se contate, para encontrar laços sociais e consolidá -los, por conectando emocionalmente. No segundo caso, uma pessoa sabe avaliar criticamente a situação, resolver problemas, calcular cenários positivos e negativos, o que é necessário para uma construção de vida de alta qualidade.

Um adulto pode desenvolver inteligência emocional. Para fazer isso, você deve direcionar conscientemente sua atenção para a esfera emocional: não apenas observe a reação em si, mas também para pensar nas razões, levar em consideração o contexto: quando e em resposta a uma resposta emocional se apresenta. E associando as razões para a emoção de “para si”, há uma oportunidade de notar isso em outros, bem como observar os outros: sua condição. Isso também pode ser útil para a formação de inteligência emocional que Tatyana Vladimirovna resume.