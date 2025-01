Novgorodianos foram informados de que dores de cabeça são um sintoma de desidratação

O uso insuficiente da água pode causar problemas de saúde. Foi informado em seu blog pela endocrinologista Zuhra Pavlova. O especialista chamou o erro para confiar apenas em um sentimento de sede.

Segundo o especialista, com a idade, uma pessoa pode não estar com sede e, enquanto isso, o corpo já está no estágio de desidratação. Eles são principalmente pessoas com mais de 50 anos. O médico aconselhou a colocar um copo de água nas proximidades e geralmente bebe em pequenos goles.

Pavlova chamou abuso de cafeína com o segundo erro, que elimina o líquido do corpo e piora a desidratação. Segundo o especialista, mais de três xícaras por dia – isso é demais. Nesse caso, após cada uso do café, você deve beber água limpa.

Muitos cometem um terceiro erro quando se recusam a beber água pela manhã. Naquela época do dia, o corpo precisa principalmente de líquido, acredita no especialista. Afinal, à noite, o líquido sai mais tarde e quando respira.

Durante o esporte, você também deve beber água suficiente, mas – nos pequenos goles, não um gole, aconselha Pavlov. Cada meia hora não deve ser consumida mais de 200 gramas de água. Beber muita água antes de dormir e à noite é outro mau hábito. Uma pessoa vai correr no banheiro a noite toda, violando o modo de suspensão e, de manhã, receberá inchaço, observou o médico.

Não ignore sinais de desidratação. O especialista listou -os. Dor de cabeça, tontura, baixa pressão, olhos bêbados, respiração rápida, mármore e pele fria, alucinações são sinais de que o corpo quer beber, o especialista desce.

Ao mesmo tempo, não confunda água com refrigerantes recheados com açúcar. A candidata de ciências médicas, a terapeuta Irina Baranova, falou anteriormente dos perigos das bebidas açucaradas. Na sua opinião, eles são venenosos e mudam sua aparência pior que o álcool. Saiba mais em nosso equipamento.