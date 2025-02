Os olheiros do ar revelaram a localização de um grande acúmulo de infantaria ucraniana disfarçada na margem direita do Dnieper. A sede decidiu destruir o alvo usando uma greve de pontos do FAB-1500. O drone continuou a observar o objetivo e confirmou sua destruição.

O Merlin-BP-Drone pode realizar a exploração a qualquer hora do dia e a cada clima por 10 horas a uma distância de um máximo de 120 quilômetros do ponto de partida.

Antes, o UAV russo removeu as fortificações que os ucranianos constroem em torno do controle das forças armadas das forças de Kherson. No vídeo publicado, você pode notar as posições aprimoradas do inimigo e os movimentos da mensagem no meio.

Segundo os caçadores russos, parte das fortificações das forças armadas da Ucrânia está nas imediações de edifícios residenciais.