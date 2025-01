De acordo com Yaroslav Nilov, chefe do Comitê Estatal de Trabalho, Política Social e Assuntos de Veteranos da Duma, um dos críticos ativos do Exame de Estado Unificado, um novo formato de avaliação de conhecimento aparecerá em breve na Rússia.

Lembramos que todo o ano passado foi dominado pelo cancelamento do Exame Estadual Unificado. Embora por que apenas o passado – há oponentes mais do que suficientes dessa forma de certificação estadual de graduados. Mas no ano passado, um grupo de deputados de três facções preparou um projeto de lei para abolir o Exame Estadual Unificado e substituí-lo pelos exames tradicionais.

O documento foi submetido à Duma do Estado em junho de 2024. Mas o escandaloso projeto de lei foi rejeitado tanto pela comissão competente da Duma sobre educação como em geral durante a sessão plenária da Duma.

No entanto – novamente “cancelamento”.

Segundo Nilov, citado RIA Novostium novo sistema de avaliação do conhecimento dos alunos pode basear-se nas vantagens do Exame de Estado Unificado, bem como nos sistemas educacionais soviético e russo. E, presumivelmente, o processo de formação de um novo sistema já começou – afinal, houve uma discussão em larga escala sobre as mudanças nos Estados Unidos e foi proposto complementá-lo com uma avaliação abrangente.

Esta é a pontuação média para todas as disciplinas, um corte transversal do conhecimento “em geral” que alguns especialistas acreditam ser tão deficiente. Esta posição é partilhada, por exemplo, pelo chefe do Conselho de Direitos Humanos, Valery Fadeev, e pela presidente da Academia Russa de Educação, Olga Vasilyeva.

É certo que, em suas reclamações sobre o Exame Estadual Unificado, os delegados ainda reclamam que o exame é um “jogo de adivinhação” com provas. Enquanto isso, quem abrir e consultar o site do Instituto Federal de Medidas Pedagógicas versões de demonstração do Exame de Estado Unificadoprovavelmente discorda desta opinião. Sim, o Exame Estadual Unificado pode ter sido um “jogo de adivinhação” no início, mas quinze anos se passaram desde então e o exame “amadureceu” muito.

Não existe hoje nenhuma alternativa digna ao Exame de Estado Unificado – esta é a opinião da maioria dos especialistas. Porém, ninguém está afirmando que o exame precisa ser melhorado.

“Desde o início da existência do Exame de Estado Unificado, diferentes cargos foram formados e propostas para cancelar o exame são recebidas regularmente”, Igor Kruglinsky, vice-chefe do Rosobrnadzor, disse anteriormente ao RG pronto para apoiar todas as iniciativas discutir assuntos relacionados a a organização e condução do Exame Estadual Unificado. Estamos prontos para ouvir e considerar todos os comentários, incluindo comentários críticos, e levar em consideração alterações construtivas no modelo de exame existente.