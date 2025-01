Novo golpe para o Príncipe Harry e Meghan Markle enquanto o Rei Charles se prepara para uma ‘turnê pelos Estados Unidos’ após a vitória de Trump

De acordo com reportagem baseada em fontes do The Mirror US, o governo britânico busca estreitar os laços com os Estados Unidos após a cerimônia de posse. Uma visita do Monarca e de seu herdeiro poderia ser uma maneira perfeita de conseguir isso; fontes disseram à publicação que uma viagem poderia acontecer no próximo ano. Nenhum anúncio formal foi feito neste momento.