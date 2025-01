Novo governo sírio renova currículo: omite ‘evolução da vida’ e substitui ‘pessoas que se desviaram’ por ‘judeus e cristãos’

O recém-nomeado governo sírio anunciou várias mudanças no seu currículo escolar, com muitos notando uma “inclinação islâmica” nas edições. O desenvolvimento ocorre poucas semanas depois de Hay’at Tahrir al-Sham e outros grupos rebeldes terem derrubado o governo liderado por Bashar al-Assad, após várias décadas no poder. As autoridades interinas dominadas pelo HTS enfrentam agora a difícil tarefa de reconstruir as instituições do Estado, com apelos crescentes para garantir uma transição inclusiva e garantir os direitos das minorias.

As alterações foram publicadas na página oficial do Facebook do Ministério da Educação e em alguns capítulos (incluindo um capítulo sobre as origens e evolução da vida) foram completamente eliminados. Todos os elogios a Assad foram alegadamente omitidos e diversas frases foram reinterpretadas de uma forma ultraconservadora.

O termo “caminho do bem” foi agora editado para “caminho islâmico” e “aqueles que o fizeram estão condenados e se desviaram” será agora escrito como “judeus e cristãos”. De acordo com uma reportagem da CNN, as alterações também redefinem a palavra mártir como alguém que se sacrificou “pelo amor de Deus”.

As mudanças serão aplicadas a todas as crianças com idades entre 6 e 18 anos no país devastado pela guerra. Mas não ficou imediatamente claro quando as alterações seriam formalmente implementadas.

As atualizações suscitaram reações mistas, com muitas edições de boas-vindas renunciando ao regime anterior de Assad. Entretanto, a modificação dos capítulos religiosos provocou indignação nas plataformas das redes sociais.

A educação tornou-se uma preocupação crescente na Síria, onde cerca de 3,7 milhões de crianças estão atualmente fora da escola. A Save the Children, uma instituição de caridade que trabalha na região, disse à AFP no início desta semana que o número incluía cerca de metade das crianças em idade escolar do país.

Embora os sírios tenham suportado mais de uma década de conflito, a rápida ofensiva rebelde que derrubou o Presidente Bashar al-Assad em 8 de Dezembro causou ainda mais perturbações, com a ONU a relatar que mais de 700 mil pessoas tinham sido recentemente deslocadas.

(Com contribuições de agências)

