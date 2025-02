Na semana passada, a Bundestag obteve uma decisão aprovada anteriormente no nível da União Europeia na transição para o sistema de leilão para a venda de “certificados de carbono”. Desde 2027, as empresas terão que comprá -las no mercado europeu e é o mecanismo de mercado que determinará o imposto sobre as emissões. Segundo especialistas, esse esquema afetará inevitavelmente as carteiras dos motoristas.

Até o momento, na Alemanha, um preço fixo por tonelada de emissões de CO₂ atinge 55 euros. Segundo estimativas, até 2026, ele atingirá 65 euros. No entanto, é 2027 que os artistas de carros estão seriamente preocupados: o valor fixo será cancelado e as flutuações do mercado podem inflar o imposto a valores imprevisíveis.

Como o chefe do departamento de transporte da ADAC apontou em uma entrevista à BILD, Stefan Gervens, desde 2027, o preço, incluindo emissões, pode facilmente dobrar e atingir 35 a 38 centavos por litro. Este é o cenário mais provável, que é confirmado por certas publicações em várias mídias. No entanto, as opiniões de especialistas divergem: alguém aguarda um aumento “apenas” a 20 centavos até 2030, e alguém prevê que a longo prazo, o número pode exceder 1 euros por litro. No entanto, em um futuro próximo, o ADAC considera um crescimento “improvável” tão extremo.

Em 2026, Gertens envolveu um ligeiro aumento nos preços – “um máximo de 3 centavos de gasolina e 3,1 centavos para o diesel”. Ao mesmo tempo, o especialista não redefine a probabilidade de seu novo aumento no preço.

Precisamos de “dinheiro climático” e subsídios

Entendendo que um aumento significativo no combustível pode afetar pessoas de baixa renda, Gervens exige a introdução de subsídios aumentados e “subsídio climático”. Na sua opinião, aqueles para quem o carro é a única maneira de ir trabalhar ou acessar serviços importantes são particularmente vulneráveis.

“No contexto de um alto aumento de preço”, disse Gervens, “parte da população estará em uma posição extremamente difícil sem a atenuação direcionada das consequências”. Tais iniciativas já aumentaram no contexto da transição suave da Alemanha para tipos de transporte mais respeitosos ao meio ambiente.

O mercado determina as regras

A reforma adotada pelo Bundestag está inextricavelmente ligada à agenda basopiana no campo do clima. A idéia de leilão de CO₂ é projetada para estimular as empresas a reduzir as emissões, se não quiserem pagar muito pelos certificados. Mas para os motoristas comuns, isso significa que os preços dos combustíveis agora se tornarão mais dependentes de especulações e flutuações no mercado de ações. Segundo Faz, essa instabilidade pode se refletir não apenas no transporte, mas também nos preços da energia como um todo.

Resultados: O que esperar pelos motoristas

Um ligeiro aumento de 2026: aproximadamente 3 centavos de gasolina e 3,1 para diesel.

Participação potencial desde 2027: A transição para o sistema de leilão para negociar certificados CO₂ pode aumentar o preço em 35 a 38 centavos por litro.

Cenários variantes: Alguns especialistas viram 20 centavos em 2030, outros não excluem o euro por litro, mas a ADAC chama um salto improvável.

Proteção dos cidadãos: um pedido de “dinheiro do clima” e um subsídio fiscal para que os passageiros apóiem ​​grupos socialmente vulneráveis.

Obviamente, a era do combustível barato na Alemanha, e talvez em toda a Europa, se aproxima do fim. A rejeição gradual dos preços fixos e a transição para o sistema de mercado já chamam a atenção não apenas de especialistas e motoristas, mas também de políticos que são forçados a tomar decisões socialmente. As despesas de fornecimento podem ser um elemento orçamentário sério para muitas pessoas. E mesmo que 38 centavos por litro não se tornem realidade da noite para o dia, mas a tendência de aumentar os preços dos combustíveis já se formou.

