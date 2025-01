Novo primeiro-ministro do Líbano promete reconstruir casas destruídas por Israel

Nomeado primeiro-ministro libanês Nawaf Salam Ele prometeu na terça-feira reconstruir casas e infraestruturas destruídas por Israel.

“Espero construir um Estado moderno, justo e civil”, disse Salam numa conferência de imprensa após a sua reunião com o presidente libanês Joseph Aoun e o presidente do Parlamento. Nabih Berri em Beirute.

“É hora de começar um novo capítulo de justiça e segurança. Reconstrução Não é simplesmente uma promessa, mas um dever”, acrescentou.

Salam, 71 anos, juiz do Tribunal Internacional de Justiçafoi nomeado por Aoun na segunda-feira para formar um novo governo depois de ganhar o apoio de 84 legisladores no parlamento de 128 assentos.

“Depois de sofrer agressão israelense sobre o Líbano e a crise económica, é hora de começar uma nova fase de progresso e oportunidades”, disse ele.

Salam disse que os principais desafios incluem agora “abordar as consequências da recente agressão israelita no Líbano, implementar a Resolução 1701 da ONU e fazer cumprir integralmente o acordo de cessar-fogo”.

Pediu para trabalhar para estender a autoridade do Estado libanês a todo o seu território.

“O governo desenvolverá um plano abrangente para construir uma economia produtiva e criar oportunidades de emprego para as próximas gerações”, disse Salam.

O governo “será encarregado de desenvolver um programa integrado para estabelecer uma economia moderna e produtiva que proporcione oportunidades de emprego para as gerações futuras”, acrescentou.

Salam emergiu como um candidato consensual para quebrar mais de dois anos de impasse político no Líbano.

As profundas divisões políticas do Líbano, especialmente entre facções como o Hezbollah, o Movimento Amal e os seus rivais, têm historicamente atrasado a formação do governo durante meses. Contudo, as recentes mudanças regionais e a influência reduzida dos actores políticos tradicionais poderão acelerar o processo.

Sob o sistema político sectário do Líbano, o primeiro-ministro deve ser um muçulmano sunita, o presidente um cristão maronita e o presidente do parlamento um muçulmano xiita.

Salam liderará o primeiro governo do presidente Joseph Aoun, eleito na semana passada após mais de dois anos de vacância presidencial causada por disputas políticas.

A sua eleição segue-se a uma devastadora campanha militar israelita de dois meses no Outono passado, que deixou o Líbano às voltas com divisões políticas e com dificuldades económicas agravadas.