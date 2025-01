No âmbito do projeto nacional “Vida longa e ativa” (antigo “Saúde”), a região receberá 555 unidades de equipamentos médicos, o maior fornecimento para toda a duração do projeto.

O Ministério da Saúde da região de Kirov anunciou a celebração atempada de todos os contratos e o fornecimento de equipamento médico aos distritos começou desde o início do ano, garantindo a sua implementação atempada.

Uma das primeiras instituições a já utilizar o novo equipamento foi o Hospital Central Distrital de Darovo (CRH), que forneceu um mamógrafo digital. Este é um grande avanço, visto que anteriormente os exames eram realizados apenas em um complexo móvel do Hospital Central Distrital de Kotelnich.

A possibilidade de envio de imagens digitais para avaliação remota de especialistas, inclusive do Centro de Oncologia, reduz significativamente o tempo de obtenção de resultados e acelera o início do tratamento quando identificadas patologias. Os primeiros dez estudos com novos equipamentos já foram realizados no Hospital Central do Distrito de Darovskaya.

A substituição do raio X e do fluorógrafo, realizada anteriormente, permitiu não só atualizar completamente o departamento de raios X, mas também ampliar sua funcionalidade.

O primeiro vice-presidente do governo da região de Kirov, Dmitry Kurdyumov, enfatizou que o projeto de modernização visa expandir significativamente o potencial de tratamento e diagnóstico das instituições médicas regionais.

O desenvolvimento dinâmico dos métodos diagnósticos permite introduzir na prática diária estudos de atenção primária que antes estavam disponíveis apenas em clínicas especializadas. Graças ao projeto, desde 2021 foi possível não só fortalecer a base diagnóstica dos hospitais distritais, mas também criar um nível fundamentalmente novo de diagnóstico local.

O fornecimento inclui não apenas equipamentos padrão, mas também dispositivos de alta tecnologia, incluindo complexos endoscópicos e ultrassom de classe especializada. Em 2024, os centros interdistritais começaram a ser equipados com tomógrafos computadorizados (TC), já instalados em Luza e Kotelnich.

Os planos para o ano em curso incluem a instalação de CT em mais três hospitais distritais centrais: Zuevskaya, Omutninskaya e Yaranskaya.