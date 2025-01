No final de 2024, como parte do Projeto Nacional de “Saúde” (de 2025 – “Vida longa e ativa”), foram adquiridos dois fluorógrafos digitais. Graças a isso, os residentes locais poderão se beneficiar de serviços médicos de alta qualidade diretamente no Centro Regional, sem ter que se mudar para outras cidades.

O radiologista do Hospital Alexander Simonov destacou as principais vantagens do novo equipamento: “A fluorografia digital é acima de tudo uma alta velocidade de exame e exposição mínima à radiação para o paciente. O dispositivo fornece imagens de alta qualidade dos órgãos torácicos, o que é extremamente importante para a rápida detecção de tuberculose e tumores dos pulmões. Além disso, o equipamento de nova geração pode armazenar e transferir rapidamente grandes quantidades de informações entre estabelecimentos médicos.

Lembre -se de que, a partir de 2025, as missões do projeto nacional de “saúde” serão implementadas dentro da estrutura do novo projeto nacional “Long and Active Life”. Sua prioridade é melhorar o sistema de assistência médica, evitar doenças e promover um estilo de vida saudável.