Novos incêndios estão surgindo no sul da Califórnia

Os ventos diminuíram um pouco na tarde de terça-feira, mas as rajadas podem aumentar na quarta-feira, disse Ryan Kittell, porta-voz do Serviço Meteorológico Nacional em Los Angeles, à Associated Press.

Os alertas críticos de incêndio foram estendidos até a noite de quinta-feira nos condados de Los Angeles e Ventura. Anteriormente, o serviço meteorológico emitiu um alerta de “condição extremamente perigosa” para partes dos condados de Los Angeles, Ventura e San Diego devido à baixa umidade e aos ventos prejudiciais de Santa Ana.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, disse na segunda-feira que a cidade está preparada para possíveis novos incêndios e alertou que ventos fortes podem soprar cinzas das zonas de incêndio existentes no sul da Califórnia. As autoridades locais mobilizaram equipamentos e equipes de resgate em toda a região para garantir uma resposta rápida caso o incêndio volte a ocorrer. Vários pequenos incêndios eclodiram no condado de San Diego. Ordens de evacuação foram emitidas devido ao incêndio Lilás, que queimou cerca de 50 acres. A doença “cresceu a um ritmo moderado e as estruturas estão ameaçadas”, segundo o Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia. As tripulações fizeram progressos na extinção do incêndio de Pale e ele está supostamente sob controle, disse a agência. As autoridades ordenaram que os residentes locais evacuassem enquanto os bombeiros trabalhavam para controlar o incêndio.

Enquanto isso, a pessoa suspeita de provocar o incêndio foi detida, disse David Cuellar, porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles. Um incêndio florestal ao longo da Interstate 405, na área de Granada Hills, em Los Angeles, também foi rapidamente extinto. Os bombeiros lutaram contra o incêndio, que também eclodiu na cidade de Poway, no condado de San Diego, na tarde de segunda-feira, e evitou que o incêndio se espalhasse ainda mais. Chuva fraca está prevista na área de Los Angeles neste fim de semana, embora ventos fortes sejam esperados novamente na quinta-feira. As autoridades pediram às pessoas que não cortassem a grama ou iniciassem incêndios que pudessem ficar fora de controle. Eles também pediram aos residentes que reconsiderassem seus planos de evacuação e estivessem alertas a quaisquer novos incêndios e os reportassem rapidamente.