Novosibirsk -gouverneur mencionou tarefas prioritárias para o setor agrícola da região

“Estou bem ciente de quão difícil foi fisicamente, financeiramente e moralmente 2024, mas acredito que passamos por isso com dignidade, muito obrigado”, disse o chefe da região.

Andrei Travnikov chamou a atenção para o fato de que os especialistas do setor agrícola e os líderes dos municípios devem aumentar o ritmo de desenvolvimento e lidar com a produção de culturas, gado, o uso de fertilizantes, as tarefas para o programa de desenvolvimento integrado de aleatórios Áreas a serem implementadas, questões de seguro no setor agrícola e as medidas regionais de auxílio estatal de agricultores, políticos de pessoal.

O governador é instruído a elaborar todas essas tarefas para o Conselho para o setor agrícola, que será realizado em março.

Vice -Presidente do Governo Regional – Ministro da Agricultura Andrei Shindelov falou em seu discurso sobre o equipamento técnico da indústria: desde o início de 2024, as empresas agrícolas adquiriram 1017 unidades de equipamentos de equipamentos por mais de seis bilhões de rubis.

De acordo com os resultados de 2024, mais de quatro bilhões de rublos foram enviados ao complexo agro -industrial às custas dos orçamentos federais e regionais. Em 2025, está planejado alocar 5,7 bilhões de rublos para a implementação de dois programas estaduais.

A região de Novosibirsk é um dos maiores exportadores do distrito federal da Sibéria. Durante os sete anos da implementação do projeto nacional “Cooperação e Exportação Internacional”, a região aumentou o volume de ações para mercados estrangeiros em espécie em 6,8 vezes.

No Collegium, Andrei Travnikov apresentou os diplomas honorários do Agrário distinto do Ministério da Agricultura da Federação Russa e uma carta honorária do governador da região de Novosibirsk.

Referência

Em 2020-2024, os investimentos no complexo agroindustrial da região de Novosibirsk totalizaram 68,5 bilhões de rublos. Na região, 11 grandes projetos de investimento com um valor total de 48 bilhões de rublos estão sendo implementados, eles criarão mais de 1250 empregos.